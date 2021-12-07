Иммунолог сравнил течение коронавируса при заражении омикроном и дельтой
Вариант коронавируса омикрон протекает легче штамма дельта из-за процесса эволюции вируса, заявил врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов, слова которого передает «РИА Новости».
«[Омикрон] менее опасный... У него меньше погибших, легче течение», — сообщил эксперт, сравнивая новый штамм с дельтой.
Иммунолог отметил, что коронавирус эволюционирует и пытается прятаться от коллективного иммунитета, который формируется за счет вакцины и который есть у переболевших. При этом он пояснил, что вирусу невыгодно, чтобы все носители умирали, так как он не выживает в мертвом теле.
Штамм омикрон был обнаружен на юге Африки в первой декаде ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения, у этого варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают заразность омикрона, усиливают его связываемость с рецепторами, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, рассказала Попова. Омикрон обнаружили более чем в 20 странах мира, сообщил 1 декабря генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус. В России выявили два случая заражения омикроном.