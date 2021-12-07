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Иммунолог сравнил течение коронавируса при заражении омикроном и дельтой

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Вариант коронавируса омикрон протекает легче штамма дельта из-за процесса эволюции вируса, заявил врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов, слова которого передает «РИА Новости».

«[Омикрон] менее опасный... У него меньше погибших, легче течение», — сообщил эксперт, сравнивая новый штамм с дельтой.

Иммунолог отметил, что коронавирус эволюционирует и пытается прятаться от коллективного иммунитета, который формируется за счет вакцины и который есть у переболевших. При этом он пояснил, что вирусу невыгодно, чтобы все носители умирали, так как он не выживает в мертвом теле.

Штамм омикрон был обнаружен на юге Африки в первой декаде ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения, у этого варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают заразность омикрона, усиливают его связываемость с рецепторами, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, рассказала Попова. Омикрон обнаружили более чем в 20 странах мира, сообщил 1 декабря генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус. В России выявили два случая заражения омикроном.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных