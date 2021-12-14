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В московских аэропортах из-за снегопада задержали или отменили 35 рейсов

Ведомости

19 рейсов самолетов задержаны и 16 отменены в московских аэропортах из-за снегопада, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание». По данным центра погоды «Фобос», снегопад стал самым сильным за последние 28 лет, в городе выпало 20% месячной нормы осадков. 

По данным «Яндекс.Расписания», во «Внуково» задержали пять рейсов, в «Домодедово» — восемь. В «Шереметьево» помимо шести задержанных рейсов отменили 16. На сайте аэропорта «Жуковский» говорится, что один рейс до Нижневартовска отправился на 34 мин позднее запланированного и один рейс до Еревана с вылетом в 9:00 был отменен. Остальные рейсы должны вылететь по расписанию. 

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил «РИА Новости», что за последние сутки в Москве выпало 20% месячной нормы осадков. На базовой метеостанции на ВДНХ зарегистрировано 9 мм осадков, в центре города — 11 мм, в Тушино — 10 мм. Больше всего осадков выпало в Новой Москве и Долгопрудном — по 12 мм. По словам синоптика, такого сильного снегопада в этот день не было с 1993 г. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных