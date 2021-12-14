В московских аэропортах из-за снегопада задержали или отменили 35 рейсов
По данным «Яндекс.Расписания», во «Внуково» задержали пять рейсов, в «Домодедово» — восемь. В «Шереметьево» помимо шести задержанных рейсов отменили 16. На сайте аэропорта «Жуковский» говорится, что один рейс до Нижневартовска отправился на 34 мин позднее запланированного и один рейс до Еревана с вылетом в 9:00 был отменен. Остальные рейсы должны вылететь по расписанию.
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил «РИА Новости», что за последние сутки в Москве выпало 20% месячной нормы осадков. На базовой метеостанции на ВДНХ зарегистрировано 9 мм осадков, в центре города — 11 мм, в Тушино — 10 мм. Больше всего осадков выпало в Новой Москве и Долгопрудном — по 12 мм. По словам синоптика, такого сильного снегопада в этот день не было с 1993 г.