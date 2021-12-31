Умер режиссер Владимир Гориккер

Гориккер родился 2 ноября 1925 г. в Москве. В 1947 г. он окончил актерский факультет Высшего театрального училища им. М. С. Щепкина при Малом театре, а в 1953 г. — режиссерский факультет ГИТИСа. В 1960 г. стал сотрудничать с «Мосфильмом», с 1965 г. — с киностудией им. Горького.