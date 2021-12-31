Умер режиссер Владимир Гориккер
Советский и российский режиссер театра и кино Владимир Гориккер умер на 97-м году жизни, сообщил Союз кинематографистов страны.
Причину смерти в организации не назвали. Там уточнили, что деятель культуры скончался вчера, 30 декабря. Также в Союзе кинематографистов отметили, что Гориккер внес «значительный вклад в развитие жанра музыкального фильма».
Гориккер родился 2 ноября 1925 г. в Москве. В 1947 г. он окончил актерский факультет Высшего театрального училища им. М. С. Щепкина при Малом театре, а в 1953 г. — режиссерский факультет ГИТИСа. В 1960 г. стал сотрудничать с «Мосфильмом», с 1965 г. — с киностудией им. Горького.
Среди работ режиссера — фильмы «Борис Годунов», «Джульетта и Ромео», «Под крышами Монмартра» и «Осенние колокола». Он также участвовал в съемках «Ералаша». За свою карьеру Гориккер был удостоен множества наград, в том числе призов МКФ в Италии и Испании. Как участник Великой Отечественной войны Гориккер получил медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» и ряд других.