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Умер режиссер Владимир Гориккер

Ведомости

Советский и российский режиссер театра и кино Владимир Гориккер умер на 97-м году жизни, сообщил Союз кинематографистов страны.

Причину смерти в организации не назвали. Там уточнили, что деятель культуры скончался вчера, 30 декабря. Также в Союзе кинематографистов отметили, что Гориккер внес «значительный вклад в развитие жанра музыкального фильма».

Гориккер родился 2 ноября 1925 г. в Москве. В 1947 г. он окончил актерский факультет Высшего театрального училища им. М. С. Щепкина при Малом театре, а в 1953 г. — режиссерский факультет ГИТИСа. В 1960 г. стал сотрудничать с «Мосфильмом», с 1965 г. — с киностудией им. Горького.

Среди работ режиссера — фильмы «Борис Годунов», «Джульетта и Ромео», «Под крышами Монмартра» и «Осенние колокола». Он также участвовал в съемках «Ералаша». За свою карьеру Гориккер был удостоен множества наград, в том числе призов МКФ в Италии и Испании. Как участник Великой Отечественной войны Гориккер получил медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» и ряд других.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных