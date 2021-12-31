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Общество

В мэрии Москвы предупредили о сильном снегопаде в новогоднюю ночь

Ведомости

В новогоднюю ночь в Москве ожидается обильный снегопад, он начнется после 18:00, заявил заместитель мэра столицы Петр Бирюков со ссылкой на данные синоптиков.

«Прирост свежевыпавшего снега за сутки может составить до 10 см. Подготовлено необходимое количество спецтехники для проведения противогололедной обработки и уборки дорог и тротуаров, роторной и другой техники, средств малой механизации, дворников, бригад ручной уборки», – сказал Бирюков, его слова передает пресс-служба комплекса городского хозяйства мэрии Москвы.

В ведомстве добавили, что к 21:00 начнется механизированная уборка проезжей части и тротуаров с противогололедной обработкой, цикл работ планируется завершить к 6 утра 1 января 2022 г.

В связи с ожидаемым ухудшением погодных условий в мэрии попросили водителей строго соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на дорогах, а также с пониманием относиться к работе городских служб.

Согласно данным Гидрометцентра России, в Москве в ночь на 1 января ожидается -3..-1°С. Скорость ветра прогнозируется на уровне 5-10 м в секунду.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных