В мэрии Москвы предупредили о сильном снегопаде в новогоднюю ночь
В новогоднюю ночь в Москве ожидается обильный снегопад, он начнется после 18:00, заявил заместитель мэра столицы Петр Бирюков со ссылкой на данные синоптиков.
«Прирост свежевыпавшего снега за сутки может составить до 10 см. Подготовлено необходимое количество спецтехники для проведения противогололедной обработки и уборки дорог и тротуаров, роторной и другой техники, средств малой механизации, дворников, бригад ручной уборки», – сказал Бирюков, его слова передает пресс-служба комплекса городского хозяйства мэрии Москвы.
В ведомстве добавили, что к 21:00 начнется механизированная уборка проезжей части и тротуаров с противогололедной обработкой, цикл работ планируется завершить к 6 утра 1 января 2022 г.
В связи с ожидаемым ухудшением погодных условий в мэрии попросили водителей строго соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на дорогах, а также с пониманием относиться к работе городских служб.
Согласно данным Гидрометцентра России, в Москве в ночь на 1 января ожидается -3..-1°С. Скорость ветра прогнозируется на уровне 5-10 м в секунду.