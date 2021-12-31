В мэрии Москвы предупредили о сильном снегопаде в новогоднюю ночь

«Прирост свежевыпавшего снега за сутки может составить до 10 см. Подготовлено необходимое количество спецтехники для проведения противогололедной обработки и уборки дорог и тротуаров, роторной и другой техники, средств малой механизации, дворников, бригад ручной уборки», – сказал Бирюков, его слова передает пресс-служба комплекса городского хозяйства мэрии Москвы.