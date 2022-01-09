В России третий день подряд выявили более 16 000 случаев заражения COVID-19

За последние сутки в России выявили 16 246 случаев заражения COVID-19, следует из данных оперативного штаба по борьбе с инфекцией. Это почти на 2% меньше, чем днем ранее, однако уже три дня подряд в стране фиксируется более 16 000 случаев заболевания (в субботу было зарегистрировано 16 568 случаев, в пятницу — 16 735).