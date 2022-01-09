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Общество

В России третий день подряд выявили более 16 000 случаев заражения COVID-19

Ведомости

За последние сутки в России выявили 16 246 случаев заражения COVID-19, следует из данных оперативного штаба по борьбе с инфекцией. Это почти на 2% меньше, чем днем ранее, однако уже три дня подряд в стране фиксируется более 16 000 случаев заболевания (в субботу было зарегистрировано 16 568 случаев, в пятницу — 16 735).

За сутки в стране скончались 763 заболевших, выздоровел 20 751 пациент. Количество смертей не превышает отметку 800 уже третий день подряд, при этом суточный прирост смертности стал минимальным с 13 сентября прошлого года. Общее количество зарегистрированных случаев заражения с начала пандемии достигло 10 650 849, летальных исходов — 316 163, выздоровевших пациентов — 9 686 912.

Среди субъектов с наименьшими темпами прироста заболеваемости за сутки — Чукотский автономный округ, Калмыкия, Тыва, Камчатский край, Нижегородская область и Крым. Лидерами по абсолютному количеству заболевших стали Москва, Санкт-Петербург, Подмосковье, Свердловская область и Краснодарский край.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что ожидают ухудшения ситуации с COVID-19 после новогодних праздников, поскольку в это время число контактов между людьми увеличивается и возрастает риск распространения вируса. Согласно последним данным оперштаба, уровень коллективного иммунитета в России составляет 62,6%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных