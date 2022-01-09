В России третий день подряд выявили более 16 000 случаев заражения COVID-19
За последние сутки в России выявили 16 246 случаев заражения COVID-19, следует из данных оперативного штаба по борьбе с инфекцией. Это почти на 2% меньше, чем днем ранее, однако уже три дня подряд в стране фиксируется более 16 000 случаев заболевания (в субботу было зарегистрировано 16 568 случаев, в пятницу — 16 735).
За сутки в стране скончались 763 заболевших, выздоровел 20 751 пациент. Количество смертей не превышает отметку 800 уже третий день подряд, при этом суточный прирост смертности стал минимальным с 13 сентября прошлого года. Общее количество зарегистрированных случаев заражения с начала пандемии достигло 10 650 849, летальных исходов — 316 163, выздоровевших пациентов — 9 686 912.
Среди субъектов с наименьшими темпами прироста заболеваемости за сутки — Чукотский автономный округ, Калмыкия, Тыва, Камчатский край, Нижегородская область и Крым. Лидерами по абсолютному количеству заболевших стали Москва, Санкт-Петербург, Подмосковье, Свердловская область и Краснодарский край.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что ожидают ухудшения ситуации с COVID-19 после новогодних праздников, поскольку в это время число контактов между людьми увеличивается и возрастает риск распространения вируса. Согласно последним данным оперштаба, уровень коллективного иммунитета в России составляет 62,6%.