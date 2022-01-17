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Общество

«Аэрофлот» назвал сроки полного восстановления авиасообщения с Казахстаном

Ведомости

Авиакомпания «Аэрофлот» c 22 января в полном объеме восстановит полетную программу в Казахстан, говорится в сообщении компании.

«Аэрофлот с 20 января возобновляет полёты в Актау и с 22 января — в Шымкент. Рейсы будут выполняться один раз в неделю по действующему расписанию авиакомпании», — говорится в сообщении пресс-службы.

Таким образом, с 22 января полётная программа в Казахстан будет полностью восстановлена. 10 января «Аэрофлот» возобновил полеты в Нур-Султан, с 14 января возобновлены регулярные рейсы из Москвы в Алматы. С 15 января авиакомпания начала выполнять рейсы в Актобе, а 16 и 17 января — в Костанай и Караганду соответственно.

Российские авиакомпании начали сообщать об отмене рейсов в республику после начавшихся в стране беспорядков, сопровождавшихся в том числе захватом аэропорта в Алма-Ате, который возобновил свою работу 13 января. О возобновлении продажи билетов на рейсы в Казахстан, а также на совместные рейсы по маршруту Москва — Нур-Султан объявила авиакомпания S7, а «Уральские авиалинии» вернулись к выполнению рейсов в республику с 14 января.

2 января в Казахстане начались уличные демонстрации из-за резкого повышения цен на сжиженный газ. Демонстрации вскоре перешли в крупные города и переросли в вооруженные столкновения с полицией и мародерство. Митингующие, которых власти называют террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, а также ненадолго захватили международный аэропорт Алма-Аты. В страну были введены миротворческие силы ОДКБ. 13 января после стабилизации ситуации начался их вывод из Казахстана. По данным Генпрокуратуры страны, в ходе беспорядков пострадали более 4500 человек и погибли 225.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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