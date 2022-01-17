«Аэрофлот» назвал сроки полного восстановления авиасообщения с Казахстаном
«Аэрофлот с 20 января возобновляет полёты в Актау и с 22 января — в Шымкент. Рейсы будут выполняться один раз в неделю по действующему расписанию авиакомпании», — говорится в сообщении пресс-службы.
Таким образом, с 22 января полётная программа в Казахстан будет полностью восстановлена. 10 января «Аэрофлот» возобновил полеты в Нур-Султан, с 14 января возобновлены регулярные рейсы из Москвы в Алматы. С 15 января авиакомпания начала выполнять рейсы в Актобе, а 16 и 17 января — в Костанай и Караганду соответственно.
Российские авиакомпании начали сообщать об отмене рейсов в республику после начавшихся в стране беспорядков, сопровождавшихся в том числе захватом аэропорта в Алма-Ате, который возобновил свою работу 13 января. О возобновлении продажи билетов на рейсы в Казахстан, а также на совместные рейсы по маршруту Москва — Нур-Султан объявила авиакомпания S7, а «Уральские авиалинии» вернулись к выполнению рейсов в республику с 14 января.
2 января в Казахстане начались уличные демонстрации из-за резкого повышения цен на сжиженный газ. Демонстрации вскоре перешли в крупные города и переросли в вооруженные столкновения с полицией и мародерство. Митингующие, которых власти называют террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, а также ненадолго захватили международный аэропорт Алма-Аты. В страну были введены миротворческие силы ОДКБ. 13 января после стабилизации ситуации начался их вывод из Казахстана. По данным Генпрокуратуры страны, в ходе беспорядков пострадали более 4500 человек и погибли 225.