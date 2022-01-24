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Общество

Минкульт назвал действия США и их союзников угрозой традиционным ценностям

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Министерство культуры опубликовало проект указа президента об утверждении «Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». 

В документе дается определение «традиционных ценностей». К ним Министерство культуры отнесло в числе прочих жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, а также высокие нравственные идеалы, крепкую семью, коллективизм и историческую память.

В проекте говорится, что государство рассматривает традиционные ценности как основу российского общества. А угрозу традиционным ценностям, по мнению авторов документа, «несет деятельность экстремистских и террористических организаций, действия США и их союзников, транснациональных корпораций, иностранных некоммерческих организаций».  

Авторы документа отмечают, что реформы в области образования, науки и культуры без учета национальных традиций и «передачи традиционных ценностей от поколения к поколению облегчают распространение деструктивной идеологии». Среди задач данного документа указаны сохранение и укрепление системы традиционных ценностей, передача их от поколения к поколению, а также противодействие распространению «деструктивной идеологии».

Для решения задач, перечисленных в документе, его авторы предлагают ряд инструментов, в том числе совершенствование и гармонизацию действующего законодательства, введение ответственности для федеральных и региональных органов исполнительной власти «за финансирование мероприятий, противоречащих целям и задачам государственной политики», а также формирование системы общественного контроля по реализации государственной политики в сфере традиционных ценностей.  

Результатом проведения такой государственной политики должны стать среди прочих «формирование безопасного информационного пространства» при ограничении распространения «деструктивной идеологии», а также «повышение конкурентоспособности и международного престижа Российской Федерации».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных