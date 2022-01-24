Минкульт назвал действия США и их союзников угрозой традиционным ценностям

Авторы документа отмечают, что реформы в области образования, науки и культуры без учета национальных традиций и «передачи традиционных ценностей от поколения к поколению облегчают распространение деструктивной идеологии». Среди задач данного документа указаны сохранение и укрепление системы традиционных ценностей, передача их от поколения к поколению, а также противодействие распространению «деструктивной идеологии».