Минкульт назвал действия США и их союзников угрозой традиционным ценностям
Министерство культуры опубликовало проект указа президента об утверждении «Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».
В документе дается определение «традиционных ценностей». К ним Министерство культуры отнесло в числе прочих жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, а также высокие нравственные идеалы, крепкую семью, коллективизм и историческую память.
В проекте говорится, что государство рассматривает традиционные ценности как основу российского общества. А угрозу традиционным ценностям, по мнению авторов документа, «несет деятельность экстремистских и террористических организаций, действия США и их союзников, транснациональных корпораций, иностранных некоммерческих организаций».
Авторы документа отмечают, что реформы в области образования, науки и культуры без учета национальных традиций и «передачи традиционных ценностей от поколения к поколению облегчают распространение деструктивной идеологии». Среди задач данного документа указаны сохранение и укрепление системы традиционных ценностей, передача их от поколения к поколению, а также противодействие распространению «деструктивной идеологии».
Для решения задач, перечисленных в документе, его авторы предлагают ряд инструментов, в том числе совершенствование и гармонизацию действующего законодательства, введение ответственности для федеральных и региональных органов исполнительной власти «за финансирование мероприятий, противоречащих целям и задачам государственной политики», а также формирование системы общественного контроля по реализации государственной политики в сфере традиционных ценностей.
Результатом проведения такой государственной политики должны стать среди прочих «формирование безопасного информационного пространства» при ограничении распространения «деструктивной идеологии», а также «повышение конкурентоспособности и международного престижа Российской Федерации».