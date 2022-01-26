Совфед поддержал закон об индексации пенсий на 8,6% в 2022 году
Совет Федерации на заседании 26 января одобрил закон об индексации пенсий неработающих пенсионеров в 2022 г. Эту норму внесли в качестве поправки в уже принятый в первом чтении правительственный законопроект о социальной пенсии представителям малочисленных народов Севера.
Решение об индексации будет иметь обратную силу, ее оформят с 1 января 2022 г. Индексация будет чуть выше уровня инфляции, которая по итогам прошлого года составила 8,4%. Как объясняла ранее зампред комитета Совфеда по социальной политике Елена Бибикова, проиндексированные пенсии будут выплачены уже в феврале. Она уточнила, что в феврале пенсионеры также получат компенсацию к уже полученной пенсии за январь с учетом доиндексации.
После индексации средний размер страховой пенсии по старости составит 18 984 руб., из бюджета на эти цели дополнительно выделят 172,7 млрд руб. Общие расходы на индексацию пенсий в этом году составят 549,7 млрд руб.
Следующее заседание Совфеда назначено на 11 февраля. Как сообщила в среду спикер верхней палаты Валентина Матвиенко, на нем планируется принять аналогичный закон об индексации пенсии для военных пенсионеров и приравненных к ним лиц, который ранее поручил принять президент Владимир Путин. Он заявил, что решение затронет 2,6 млн человек — вышедших на пенсию сотрудников МВД, Росгвардии, МЧС, Генеральной прокуратуры, Следственного комитета и других структур. У них пенсии также будут пересчитаны с 1 января.