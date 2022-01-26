Совфед поддержал закон об индексации пенсий на 8,6% в 2022 году

Решение об индексации будет иметь обратную силу, ее оформят с 1 января 2022 г. Индексация будет чуть выше уровня инфляции, которая по итогам прошлого года составила 8,4%. Как объясняла ранее зампред комитета Совфеда по социальной политике Елена Бибикова, проиндексированные пенсии будут выплачены уже в феврале. Она уточнила, что в феврале пенсионеры также получат компенсацию к уже полученной пенсии за январь с учетом доиндексации.