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Общество

Совфед поддержал закон об индексации пенсий на 8,6% в 2022 году

Ведомости

Совет Федерации на заседании 26 января одобрил закон об индексации пенсий неработающих пенсионеров в 2022 г. Эту норму внесли в качестве поправки в уже принятый в первом чтении правительственный законопроект о социальной пенсии представителям малочисленных народов Севера.

Решение об индексации будет иметь обратную силу, ее оформят с 1 января 2022 г. Индексация будет чуть выше уровня инфляции, которая по итогам прошлого года составила 8,4%. Как объясняла ранее зампред комитета Совфеда по социальной политике Елена Бибикова, проиндексированные пенсии будут выплачены уже в феврале. Она уточнила, что в феврале пенсионеры также получат компенсацию к уже полученной пенсии за январь с учетом доиндексации.

После индексации средний размер страховой пенсии по старости составит 18 984 руб., из бюджета на эти цели дополнительно выделят 172,7 млрд руб. Общие расходы на индексацию пенсий в этом году составят 549,7 млрд руб.

Следующее заседание Совфеда назначено на 11 февраля. Как сообщила в среду спикер верхней палаты Валентина Матвиенко, на нем планируется принять аналогичный закон об индексации пенсии для военных пенсионеров и приравненных к ним лиц, который ранее поручил принять президент Владимир Путин. Он заявил, что решение затронет 2,6 млн человек — вышедших на пенсию сотрудников МВД, Росгвардии, МЧС, Генеральной прокуратуры, Следственного комитета и других структур. У них пенсии также будут пересчитаны с 1 января.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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