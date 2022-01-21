Пенсии российских военных проиндексируют на 8,6% с 1 января

Президент напомнил, что изначально военные пенсии планировалось проиндексировать на 4% с 1 октября 2022 г., что ниже фактической инфляции. «Вместо этого предлагаю здесь следующее решение, а именно: проиндексировать пенсии военных пенсионеров и приравненных к ним лиц уже с 1 января текущего года, и не на четыре процента, как было предусмотрено, а более высоким темпом – на 8,6%, как и для всех остальных пенсионеров. <...> И прошу правительство в самое ближайшее время реализовать это решение, в том числе пересчитать уже выплаченные пенсии за январь, чтобы положенные средства граждане получили вместе с ближайшей пенсией», — сказал он.