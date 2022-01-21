Пенсии российских военных проиндексируют на 8,6% с 1 января
В России вслед за индексацией пенсий гражданским пенсионерам на 8,6% повысят пенсии военным, заявил президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ 21 января. Индексацию для военных пенсионеров оформят аналогичным образом, с 1 января 2022 г.
«Мы приняли решение в отношении гражданских пенсионеров: с 1 января [пенсии] должны вырасти на 8,6%, то есть выше инфляции за прошлый год. Но, разумеется, мы не должны забывать и про военных пенсионеров. Считаю необходимым применить такой же подход и в отношении военных пенсионеров и приравненных к ним лиц», — сказал Путин, его слова передает пресс-служба Кремля.
Он добавил, что решение коснется в общей сложности порядка 2,6 млн человек — вышедших на пенсию сотрудников МВД, Росгвардии, МЧС, Генеральной прокуратуры, Следственного комитета и других структур.
Президент напомнил, что изначально военные пенсии планировалось проиндексировать на 4% с 1 октября 2022 г., что ниже фактической инфляции. «Вместо этого предлагаю здесь следующее решение, а именно: проиндексировать пенсии военных пенсионеров и приравненных к ним лиц уже с 1 января текущего года, и не на четыре процента, как было предусмотрено, а более высоким темпом – на 8,6%, как и для всех остальных пенсионеров. <...> И прошу правительство в самое ближайшее время реализовать это решение, в том числе пересчитать уже выплаченные пенсии за январь, чтобы положенные средства граждане получили вместе с ближайшей пенсией», — сказал он.
Накануне Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла поправки об индексации пенсий неработающих пенсионеров на 8,6% с 1 января. Таким образом, индексация будет чуть выше уровня инфляции, которая по итогам прошлого года составила 8,4%. После индексации средний размер страховой пенсии по старости в текущем году составит 18 984 руб. Сейчас пенсия проиндексирована на 5,9% и составляет 18 512 руб. (в 2021 г. — 17 481 руб.).
Выплаты проиндексированных пенсий начнутся с февраля, а за январь будет произведена докомпенсация к уже полученной пенсии. Решение затронет порядка 30,8 млн россиян, получающих страховые пенсии, Пенсионному фонду на эти цели будет дополнительно выделено 172,8 млрд руб. сверх заложенных в бюджете 377 млрд руб.