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Глава Пятигорска заявил об эвакуации населения в связи с пожаром на хладокомбинате

Ведомости

Жителей районов Пятигорска, расположенных вблизи хладокомбината «Холод», эвакуируют в связи с серьезным возгоранием в цеху. Площадь пожара достигает 600 кв. м, существует угроза распространения огня, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

По данным ведомства, сообщение о возгорании в компрессорном цеху хладокомбината на улице Козлова поступило в 15:04 мск. По предварительным данным, пострадавших и погибших нет. К ликвидации пожара привлечены 64 человека и 19 единиц техники.

Глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов сообщил о создании штаба по тушению пожара и начале эвакуации населения. Он попросил жителей не приближаться к месту пожара.

«В целях предосторожности в близлежащих домах проводится эвакуация населения. Просим отнестись с пониманием к принимаемым мерам безопасности», — написал Ворошилов в Instagram.

Предприятие «Холод» в Пятигорске занимается производством мороженого.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных