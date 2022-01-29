Глава Пятигорска заявил об эвакуации населения в связи с пожаром на хладокомбинате
Жителей районов Пятигорска, расположенных вблизи хладокомбината «Холод», эвакуируют в связи с серьезным возгоранием в цеху. Площадь пожара достигает 600 кв. м, существует угроза распространения огня, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ставропольскому краю.
По данным ведомства, сообщение о возгорании в компрессорном цеху хладокомбината на улице Козлова поступило в 15:04 мск. По предварительным данным, пострадавших и погибших нет. К ликвидации пожара привлечены 64 человека и 19 единиц техники.
Глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов сообщил о создании штаба по тушению пожара и начале эвакуации населения. Он попросил жителей не приближаться к месту пожара.
«В целях предосторожности в близлежащих домах проводится эвакуация населения. Просим отнестись с пониманием к принимаемым мерам безопасности», — написал Ворошилов в Instagram.
Предприятие «Холод» в Пятигорске занимается производством мороженого.