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Лыжник Большунов завоевал первое золото России на Олимпиаде в Пекине

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Российский лыжник Александр Большунов финишировал первым в скиатлоне на Олимпийских играх — 2022. Спортсмен принес национальной сборной первую золотую медаль. 

Большунов преодолел дистанцию 30 км за 1 час 16 минут 9,8 секунды. Второе место в скиатлоне также занял россиянин: Денис Спицов финишировал с отставанием в одну минуту 11 секунд. Третье место занял представитель Финляндии Ийво Нисканен.

В прошлом году Александр Большунов одержал победу в масс-старте на втором этапе лыжной гонки «Тур де Ски» в швейцарском Валь Мюстаире. В 2020 г. он также становился победителем соревнований «Тур де Ски».

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Ранее статистическая компания Gracenote опубликовала свой обновленный прогноз на Олимпийские игры в Пекине. Согласно ему сборная России завоюет 30 медалей и займет третье место в общем зачете. Gracenote выделила звезд российской сборной, среди которых Большунов, лыжница Натальа Непряева, фристайлист Максим Буров и фигуристка Камила Валиева. Непряева накануне принесла России первую медаль, заняв второе место в скиатлоне.

Церемония открытия Олимпиады в Пекине состоялась 4 февраля. Атлеты из России будут выступать под флагом Олимпийского комитета России (ОКР), а вместо гимна РФ будет звучать фрагмент из концерта для фортепиано с оркестром № 1 Петра Чайковского.

Это связано с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), согласно которому российские спортсмены не могут участвовать в крупных международных соревнованиях, в том числе в Олимпиадах и в чемпионатах мира, под флагом России до 16 декабря 2022 г. 

Премьер-министр Михаил Мишустин объявил суммы вознаграждений российским спортсменам за призовые места на предстоящей Олимпиаде в Пекине: победители в соревнованиях получат по 4 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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