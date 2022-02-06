Лыжник Большунов завоевал первое золото России на Олимпиаде в Пекине
Российский лыжник Александр Большунов финишировал первым в скиатлоне на Олимпийских играх — 2022. Спортсмен принес национальной сборной первую золотую медаль.
Большунов преодолел дистанцию 30 км за 1 час 16 минут 9,8 секунды. Второе место в скиатлоне также занял россиянин: Денис Спицов финишировал с отставанием в одну минуту 11 секунд. Третье место занял представитель Финляндии Ийво Нисканен.
В прошлом году Александр Большунов одержал победу в масс-старте на втором этапе лыжной гонки «Тур де Ски» в швейцарском Валь Мюстаире. В 2020 г. он также становился победителем соревнований «Тур де Ски».
Ранее статистическая компания Gracenote опубликовала свой обновленный прогноз на Олимпийские игры в Пекине. Согласно ему сборная России завоюет 30 медалей и займет третье место в общем зачете. Gracenote выделила звезд российской сборной, среди которых Большунов, лыжница Натальа Непряева, фристайлист Максим Буров и фигуристка Камила Валиева. Непряева накануне принесла России первую медаль, заняв второе место в скиатлоне.
Церемония открытия Олимпиады в Пекине состоялась 4 февраля. Атлеты из России будут выступать под флагом Олимпийского комитета России (ОКР), а вместо гимна РФ будет звучать фрагмент из концерта для фортепиано с оркестром № 1 Петра Чайковского.
Это связано с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), согласно которому российские спортсмены не могут участвовать в крупных международных соревнованиях, в том числе в Олимпиадах и в чемпионатах мира, под флагом России до 16 декабря 2022 г.
Премьер-министр Михаил Мишустин объявил суммы вознаграждений российским спортсменам за призовые места на предстоящей Олимпиаде в Пекине: победители в соревнованиях получат по 4 млн руб.