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Лыжница Непряева принесла России первую медаль Олимпийских игр в Пекине

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Российская лыжница Наталья Непряева завоевала серебряную медаль в скиатлоне на Олимпийских играх, которые стартовали в Пекине 4 февраля.

Россиянка уступила Терезе Йохауг из Норвегии, а третье место заняла австрийка Тереза Штадлобер. Йохауг преодолела дистанцию за 44 минуты 13,7 секунды, Непряева проиграла ей 30,2 секунды. 

Ранее лыжница Наталья Непряева стала первой в истории россиянкой, одержавшей победу в общем зачете гонки «Тур де Ски». До этого она дважды занимала второе место. Непряева также является бронзовым призером зимних Олимпийских игр 2018 г. в эстафете, двукратным бронзовым призером чемпионата мира 2019 г. в скиатлоне и эстафете и двукратной чемпионкой мира по бегу на роликовых лыжах.

Серебряная медаль стала первой в копилке российской сборной на зимних Олимпийских играх — 2022 . Атлеты из России будут выступать под флагом Олимпийского комитета России (ОКР), а вместо гимна РФ будет звучать фрагмент из концерта для фортепиано с оркестром № 1 Петра Чайковского.

Это связано с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), согласно которому российские спортсмены не могут участвовать в крупных международных соревнованиях, в том числе в Олимпиадах и в чемпионатах мира, под флагом России до 16 декабря 2022 г. 

Премьер-министр Михаил Мишустин объявил суммы вознаграждений российским спортсменам за призовые места на предстоящей Олимпиаде в Пекине: победители в соревнованиях получат по 4 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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