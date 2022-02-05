Лыжница Непряева принесла России первую медаль Олимпийских игр в Пекине
Российская лыжница Наталья Непряева завоевала серебряную медаль в скиатлоне на Олимпийских играх, которые стартовали в Пекине 4 февраля.
Россиянка уступила Терезе Йохауг из Норвегии, а третье место заняла австрийка Тереза Штадлобер. Йохауг преодолела дистанцию за 44 минуты 13,7 секунды, Непряева проиграла ей 30,2 секунды.
Ранее лыжница Наталья Непряева стала первой в истории россиянкой, одержавшей победу в общем зачете гонки «Тур де Ски». До этого она дважды занимала второе место. Непряева также является бронзовым призером зимних Олимпийских игр 2018 г. в эстафете, двукратным бронзовым призером чемпионата мира 2019 г. в скиатлоне и эстафете и двукратной чемпионкой мира по бегу на роликовых лыжах.
Серебряная медаль стала первой в копилке российской сборной на зимних Олимпийских играх — 2022 . Атлеты из России будут выступать под флагом Олимпийского комитета России (ОКР), а вместо гимна РФ будет звучать фрагмент из концерта для фортепиано с оркестром № 1 Петра Чайковского.
Это связано с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), согласно которому российские спортсмены не могут участвовать в крупных международных соревнованиях, в том числе в Олимпиадах и в чемпионатах мира, под флагом России до 16 декабря 2022 г.
Премьер-министр Михаил Мишустин объявил суммы вознаграждений российским спортсменам за призовые места на предстоящей Олимпиаде в Пекине: победители в соревнованиях получат по 4 млн руб.