Газета
Общество

Сборная России по хоккею выиграла первый матч на Олимпиаде в Пекине

Ведомости

Российские хоккеисты выиграли первый матч на Олимпиаде в Пекине, встреча со сборной Швейцарии закончилась со счетом 1:0, сообщил ТАСС. Антон Слепышев забросил шайбу в ворота на 20-й минуте игры.

Ранее команды России и Швейцарии не проводили матчи на Олимпийских играх. Также сборная России по хоккею впервые начала соревнования на Олимпиаде с «сухой» победы: вратарь Иван Федотов отразил 33 броска.

Хоккеисты России и Швейцарии выступают на Олимпийских играх в группе В со сборными Чехии и Дании. По итогам игры россияне набрали три очка, швейцарцы – ноль. Встреча сборных Чехии и Дании пройдет 9 февраля в 16:00 мск. Затем 11 февраля сборная России проведет матч с Данией, а команда Швейцарии – с Чехией.

В 1/4 финала турнира выйдут победители трех групп и лучшая сборная из тех, которые заняли вторые места. Остальные команды сыграют в плей-офф за выход в четвертьфинал.

Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля. Россия занимает восьмое место в общекомандном зачете, выиграв две золотые, три серебряные и пять бронзовых медалей.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных