Сборная России по хоккею выиграла первый матч на Олимпиаде в Пекине

Хоккеисты России и Швейцарии выступают на Олимпийских играх в группе В со сборными Чехии и Дании. По итогам игры россияне набрали три очка, швейцарцы – ноль. Встреча сборных Чехии и Дании пройдет 9 февраля в 16:00 мск. Затем 11 февраля сборная России проведет матч с Данией, а команда Швейцарии – с Чехией.