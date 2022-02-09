Сборная России по хоккею выиграла первый матч на Олимпиаде в Пекине
Российские хоккеисты выиграли первый матч на Олимпиаде в Пекине, встреча со сборной Швейцарии закончилась со счетом 1:0, сообщил ТАСС. Антон Слепышев забросил шайбу в ворота на 20-й минуте игры.
Ранее команды России и Швейцарии не проводили матчи на Олимпийских играх. Также сборная России по хоккею впервые начала соревнования на Олимпиаде с «сухой» победы: вратарь Иван Федотов отразил 33 броска.
Хоккеисты России и Швейцарии выступают на Олимпийских играх в группе В со сборными Чехии и Дании. По итогам игры россияне набрали три очка, швейцарцы – ноль. Встреча сборных Чехии и Дании пройдет 9 февраля в 16:00 мск. Затем 11 февраля сборная России проведет матч с Данией, а команда Швейцарии – с Чехией.
В 1/4 финала турнира выйдут победители трех групп и лучшая сборная из тех, которые заняли вторые места. Остальные команды сыграют в плей-офф за выход в четвертьфинал.
Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля. Россия занимает восьмое место в общекомандном зачете, выиграв две золотые, три серебряные и пять бронзовых медалей.