Оперштаб Москвы объяснил рост случаев COVID-19 учетом результатов экспресс-тестов

«Понедельник и вторник зачастую являются «пиковыми» днями обращения жителей в медицинские организации после выходных дней. А результаты тестов после обработки проб, взятых в понедельник и вторник, поступают к середине недели, и к этому моменту число новых случаев достигает своих пиковых значений», — сообщили в оперштабе.