Оперштаб Москвы объяснил рост случаев COVID-19 учетом результатов экспресс-тестов
Рост заболеваемости коронавирусом в Москве зафиксирован за счет учета результатов экспресс-тестов, сообщили в Оперштабе столицы.
«Рост главным образом связан с введением изменений в порядок учета новых случаев COVID-19 на федеральном уровне[…]Теперь к ежедневному учету случаев COVID-19 наряду с результатами ПЦР-диагностики принимаются результаты проведенных в поликлиниках исследований на наличие антигена к возбудителю (экспресс-тестов) без необходимости дожидаться подтверждения результатом ПЦР-исследования», — говорится в сообщении оперштаба.
При сохранении прежней методики учета новых случаев сегодня наблюдалось бы существенное падение заболеваемости, отметили в оперштабе. Там напомнили, что середина недели сопровождается ростом заболеваемости.
«Понедельник и вторник зачастую являются «пиковыми» днями обращения жителей в медицинские организации после выходных дней. А результаты тестов после обработки проб, взятых в понедельник и вторник, поступают к середине недели, и к этому моменту число новых случаев достигает своих пиковых значений», — сообщили в оперштабе.
За последние сутки в Москве было зафиксировано 22 747 случаев заражения коронавирусом. Это максимум с 4 февраля. 1374 жителя столицы госпитализировали, 84 заболевших скончались. За пандемию коронавирус подтвердился у 2 558 503 москвичей, умерли 39 768 из них.