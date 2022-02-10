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Общество

Оперштаб Москвы объяснил рост случаев COVID-19 учетом результатов экспресс-тестов

Ведомости

Рост заболеваемости коронавирусом в Москве зафиксирован за счет учета результатов экспресс-тестов, сообщили в Оперштабе столицы. 

«Рост главным образом связан с введением изменений в порядок учета новых случаев COVID-19 на федеральном уровне[…]Теперь к ежедневному учету случаев COVID-19 наряду с результатами ПЦР-диагностики принимаются результаты проведенных в поликлиниках исследований на наличие антигена к возбудителю (экспресс-тестов) без необходимости дожидаться подтверждения результатом ПЦР-исследования», — говорится в сообщении оперштаба. 

При сохранении прежней методики учета новых случаев сегодня наблюдалось бы существенное падение заболеваемости, отметили в оперштабе. Там напомнили, что середина недели сопровождается ростом заболеваемости. 

«Понедельник и вторник зачастую являются «пиковыми» днями обращения жителей в медицинские организации после выходных дней. А результаты тестов после обработки проб, взятых в понедельник и вторник, поступают к середине недели, и к этому моменту число новых случаев достигает своих пиковых значений», — сообщили в оперштабе. 

За последние сутки в Москве было зафиксировано 22 747 случаев заражения коронавирусом. Это максимум с 4 февраля. 1374 жителя столицы госпитализировали, 84 заболевших скончались. За пандемию коронавирус подтвердился у 2 558 503 москвичей, умерли 39 768 из них. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных