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Стоимость свидания на День святого Валентина выросла на 15%

Ведомости

Средняя стоимость свидания в России в 2022 г. вырастет на 15% и составит 6528 руб., сообщает РБК со ссылкой на исследование Tinkoff Data. В прошлом году этот показатель составил 5699 руб.

Расчеты основаны на транзакциях клиентов «Тинькофф банка» из городов-миллионников в День святого Валентина за последние три года. В состав «набора для свидания» вошли стоимость поездки на такси туда-обратно, ужин в кафе или ресторане на двоих, а также два билета в кино и цветы.

Дороже всего свидание 14 февраля в этом году обойдется москвичам — средняя стоимость такой встречи в столице составит 9332 руб. В первую пятерку по этому показателю также вошли Санкт-Петербург (7054 руб.), Ростов-на-Дону (7029 руб.), Уфа (6899 руб.) и Красноярск (6757 руб.). Ожидается, что меньше всего на День влюбленных потратят жители Воронежа (5923 руб.), Челябинска (5674 руб.) и Перми (5282 руб.).

Ранее банк «Русский стандарт» выяснил, что День святого Валентина празднуют 61% россиян, остальные 39% его игнорируют. Опрос банка показал, что 74% респондентов откладывают подготовку к 14 февраля на последнюю неделю перед праздником, когда стартуют многие выгодные акции и распродажи. Большинство опрошенных (87%) рассказали, что дарят своему партнеру «запоминающийся романтичный подарок». Остальные 13% выбирают в качестве подарка деньги или предоплаченные карты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных