Стоимость свидания на День святого Валентина выросла на 15%

Расчеты основаны на транзакциях клиентов «Тинькофф банка» из городов-миллионников в День святого Валентина за последние три года. В состав «набора для свидания» вошли стоимость поездки на такси туда-обратно, ужин в кафе или ресторане на двоих, а также два билета в кино и цветы.