Стоимость свидания на День святого Валентина выросла на 15%
Расчеты основаны на транзакциях клиентов «Тинькофф банка» из городов-миллионников в День святого Валентина за последние три года. В состав «набора для свидания» вошли стоимость поездки на такси туда-обратно, ужин в кафе или ресторане на двоих, а также два билета в кино и цветы.
Дороже всего свидание 14 февраля в этом году обойдется москвичам — средняя стоимость такой встречи в столице составит 9332 руб. В первую пятерку по этому показателю также вошли Санкт-Петербург (7054 руб.), Ростов-на-Дону (7029 руб.), Уфа (6899 руб.) и Красноярск (6757 руб.). Ожидается, что меньше всего на День влюбленных потратят жители Воронежа (5923 руб.), Челябинска (5674 руб.) и Перми (5282 руб.).
Ранее банк «Русский стандарт» выяснил, что День святого Валентина празднуют 61% россиян, остальные 39% его игнорируют. Опрос банка показал, что 74% респондентов откладывают подготовку к 14 февраля на последнюю неделю перед праздником, когда стартуют многие выгодные акции и распродажи. Большинство опрошенных (87%) рассказали, что дарят своему партнеру «запоминающийся романтичный подарок». Остальные 13% выбирают в качестве подарка деньги или предоплаченные карты.