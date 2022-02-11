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Общество

Тунис упростил правила въезда для привитых туристов

Ведомости

Власти Туниса с 15 февраля отменяют обязательное требование о ПЦР-тестировании туристов на коронавирус до вылета, а также карантин для непривитых путешественников, передает издание Sky News Arabia.

«На основании рекомендаций Научного комитета страны по поводу эпидемиологической ситуации было принято решение с 15 февраля разрешить привитым иностранным туристам старше 18 лет посещать республику без ПЦР-теста при условии предъявления сертификата вакцинации от коронавируса с QR-кодом», — говорится в сообщении. Тунис признает все российские вакцины — в конце декабря 2021 г. «Спутник лайт» был также зарегистрирован в качестве универсального бустера.

Помимо этого непривитым туристам по прибытии в Тунис не нужно будет соблюдать пятидневный карантин. С 15 февраля им необходимо предъявить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 48 часов до вылета, либо экспресс-тест, сделанный за 24 часа. При этом аэропорты страны могут выборочно подвергать туристов старше 6 лет экспресс-тестированию — если результат будет положительным, то путешественник отправится на пятидневный карантин. Несмотря на упрощение правил въезда для иностранных граждан, правительство страны по-прежнему запрещает проводить массовые мероприятия, требует соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование.

Ранее Индия и Вьетнам также ослабили ограничения на въезд иностранцев. Приехавшие в Индию должны будут вместо карантина наблюдать за своим состоянием и изолироваться в случае появления симптомов. При появлении признаков ОРВИ турист должен будет сообщить об этом в ближайшую больницу. С 14 февраля власти страны отменяют правило для туристов из «стран риска», куда входит и Россия, сдавать ПЦР-тест в аэропорту и ждать там его результатов.

Власти Вьетнама в свою очередь с 9 февраля разрешили въезжать в страну не только полностью привитым от коронавируса, но и переболевшим им россиянам — теперь страна признает российские сертификаты перенесшего COVID-19. Также въехать во Вьетнам смогут подростки 14-18 лет, которые не сделали прививку, но переболели коронавирусом. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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