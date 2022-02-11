Тунис упростил правила въезда для привитых туристов
Власти Туниса с 15 февраля отменяют обязательное требование о ПЦР-тестировании туристов на коронавирус до вылета, а также карантин для непривитых путешественников, передает издание Sky News Arabia.
«На основании рекомендаций Научного комитета страны по поводу эпидемиологической ситуации было принято решение с 15 февраля разрешить привитым иностранным туристам старше 18 лет посещать республику без ПЦР-теста при условии предъявления сертификата вакцинации от коронавируса с QR-кодом», — говорится в сообщении. Тунис признает все российские вакцины — в конце декабря 2021 г. «Спутник лайт» был также зарегистрирован в качестве универсального бустера.
Помимо этого непривитым туристам по прибытии в Тунис не нужно будет соблюдать пятидневный карантин. С 15 февраля им необходимо предъявить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 48 часов до вылета, либо экспресс-тест, сделанный за 24 часа. При этом аэропорты страны могут выборочно подвергать туристов старше 6 лет экспресс-тестированию — если результат будет положительным, то путешественник отправится на пятидневный карантин. Несмотря на упрощение правил въезда для иностранных граждан, правительство страны по-прежнему запрещает проводить массовые мероприятия, требует соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование.
Ранее Индия и Вьетнам также ослабили ограничения на въезд иностранцев. Приехавшие в Индию должны будут вместо карантина наблюдать за своим состоянием и изолироваться в случае появления симптомов. При появлении признаков ОРВИ турист должен будет сообщить об этом в ближайшую больницу. С 14 февраля власти страны отменяют правило для туристов из «стран риска», куда входит и Россия, сдавать ПЦР-тест в аэропорту и ждать там его результатов.
Власти Вьетнама в свою очередь с 9 февраля разрешили въезжать в страну не только полностью привитым от коронавируса, но и переболевшим им россиянам — теперь страна признает российские сертификаты перенесшего COVID-19. Также въехать во Вьетнам смогут подростки 14-18 лет, которые не сделали прививку, но переболели коронавирусом.