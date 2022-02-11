Тунис упростил правила въезда для привитых туристов

Помимо этого непривитым туристам по прибытии в Тунис не нужно будет соблюдать пятидневный карантин. С 15 февраля им необходимо предъявить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 48 часов до вылета, либо экспресс-тест, сделанный за 24 часа. При этом аэропорты страны могут выборочно подвергать туристов старше 6 лет экспресс-тестированию — если результат будет положительным, то путешественник отправится на пятидневный карантин. Несмотря на упрощение правил въезда для иностранных граждан, правительство страны по-прежнему запрещает проводить массовые мероприятия, требует соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование.