Британский министр обороны оценил переговоры с Шойгу
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что верит словам своего российского коллеги Сергея Шойгу об отсутствии у России планов вторгаться на Украину. Об этом он рассказал на пресс-конференции в британском посольстве в Москве.
Уоллес подчеркнул, что на переговорах широко обсуждались российские предложения по гарантиям безопасности в Европе, украинский кризис, а также минские соглашения.
«Я признателен [министру обороны России Сергею] Шойгу за согласие встретиться со мной, чтобы обсудить целый ряд вопросов, включая сохраняющуюся напряженность вокруг Украины и на ее границах. Мы в деталях обсудили переданный НАТО российский проект договора о гарантиях безопасности, уделили внимание нескольким его пунктам», — сказал Уоллес (цитата по ТАСС).
«Мы оба согласились с важностью имплементации минских соглашений ради движения вперед к деэскалации», — заявил он. Он подчеркнул, что «вторжение» России на Украину будет трагедией не только для двух народов, но и для всей Европы и мира. При этом Уоллес отметил, что он доверяет словам Шойгу о том, что у России нет намерений нападать на Украину.
Шойгу в свою очередь подчеркнул, что военно-политическая обстановка в Европе становится все напряженнее и напряженнее, однако это происходит не по вине России. Он обратился к странам Запада с просьбой внести свой вклад в снижение напряженности и попросил перестать «напичкивать оружием Украину». Глава Минобороны отметил, что сложившаяся обстановка негативно влияет на отношения России и Великобритании, уровень которых «близок к нулю». По его мнению, нужно прекратить «нагнетание ситуации» в отношениях между Россией и НАТО, чтобы стабилизировать отношения. Однако, как подчеркнул Шойгу, пока российская сторона видит в каждом выступлении британских высокопоставленных лиц «лишь угрозы и санкции».
Ранее британское издание The Times писало, что Уоллес едет в Москву, чтобы сделать «предупреждение» Шойгу по украинскому кризису. Он собирается сообщить, что гипотетическое вторжение РФ на Украину станет шагом, от которого не выиграет никто. Как отмечало издание, британский министр привезет в Москву новый пакет санкций, чтобы попытаться убедить российские власти в необходимости деэскалации ситуации вокруг Украины.
Сам Уоллес перед поездкой в Россию заявил, что ситуация на востоке Украины становится более напряженной, несмотря на переговоры, которые страны Запада ведут с российским руководством. Он также утверждал, что к настоящему моменту российская сторона сосредоточила у границ Украины более половины всех российских наземных войск, предназначенных для непосредственного ведения боевых действий.
В последнее время страны Запада и США приписывают России планы военной агрессии в отношении Украины. Американское командование утверждает, что Россия сосредоточила возле границы с Украиной более 100 000 своих военнослужащих. В Москве эту цифру не подтверждают. Кремль неоднократно отрицал планы напасть на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Москва была вынуждена отправить военных к украинским границам в связи с «недружелюбной атмосферой», созданной из-за учений НАТО и продвижения инфраструктуры альянса к российским границам.