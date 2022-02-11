Британский министр обороны оценил переговоры с Шойгу

Шойгу в свою очередь подчеркнул, что военно-политическая обстановка в Европе становится все напряженнее и напряженнее, однако это происходит не по вине России. Он обратился к странам Запада с просьбой внести свой вклад в снижение напряженности и попросил перестать «напичкивать оружием Украину». Глава Минобороны отметил, что сложившаяся обстановка негативно влияет на отношения России и Великобритании, уровень которых «близок к нулю». По его мнению, нужно прекратить «нагнетание ситуации» в отношениях между Россией и НАТО, чтобы стабилизировать отношения. Однако, как подчеркнул Шойгу, пока российская сторона видит в каждом выступлении британских высокопоставленных лиц «лишь угрозы и санкции».