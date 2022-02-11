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РУСАДА инициировало расследование в отношении персонала фигуристки Валиевой

Ведомости

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) инициировало проведение расследования в отношении персонала российской фигуристки Камилы Валиевой, сообщает пресс-служба агентства. 

Валиева является «защищенным лицом» в соответствии с регламентом Всемирного антидопингового агентства (WADA) из-за своего возраста — спортсменке 15 лет. Фигуристка не может быть официально идентифицирована как виновная, поэтому все основные юридические претензии возникают по отношению к ее окружению. «В связи с тем, что спортсменка является несовершеннолетней, РУСАДА инициировало проведение расследования в отношении персонала фигуристки. Цель данного расследования – выявление всех обстоятельств возможного нарушения антидопинговых правил в интересах «защищенного лица», — говорится в сообщении. 

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) подтвердило, что допинг-проба Валиевой дала положительный результат на препарат триметазидин. После этого РУСАДА временно отстранило Валиеву от участия в личном турнире Олимпиады в Пекине, однако 9 февраля фигуристка оспорила это решение и вернула себе право на участие. Этим решение оказались недовольны WADA и Международный олимпийский комитет (МОК). Обе организации подали аппеляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). По словам представителей WADA, основанием для подачи апелляции послужило неправильное, по мнению организации, применение Всемирного антидопингового кодекса. Международный союз конькобежцев (ISU) пока не заявлял о намерении опротестовать решение РУСАДА. 

Российские фигуристы завоевали золотые медали в командном турнире Олимпиады. Церемония награждения должна была состояться 8 февраля, однако ее перенесли из-за положительного теста на допинг у Валиевой. 

Валиева является действующей чемпионкой России и Европы. Ей принадлежат мировые рекорды во всех программах — короткой (90,45 балла), произвольной (185,29) и по сумме баллов (272,71). 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных