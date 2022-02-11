РУСАДА инициировало расследование в отношении персонала фигуристки Валиевой

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) подтвердило, что допинг-проба Валиевой дала положительный результат на препарат триметазидин. После этого РУСАДА временно отстранило Валиеву от участия в личном турнире Олимпиады в Пекине, однако 9 февраля фигуристка оспорила это решение и вернула себе право на участие. Этим решение оказались недовольны WADA и Международный олимпийский комитет (МОК). Обе организации подали аппеляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). По словам представителей WADA, основанием для подачи апелляции послужило неправильное, по мнению организации, применение Всемирного антидопингового кодекса. Международный союз конькобежцев (ISU) пока не заявлял о намерении опротестовать решение РУСАДА.