Новым руководителем Роспатента назначен Юрий Зубов
Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Юрия Зубова новым главой Роспатента, говорится в Telegram-канале правительства. Ранее Зубов занимал должность заместителя руководителя ведомства.
«Михаил Мишустин назначил Юрия Зубова новым главой Роспатента. С 2018 года Юрий Зубов занимал должность заместителя руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности», — говорится в сообщении.
Последние шесть лет ведомство возглавлял Григорий Ивлиев. В августе прошлого года он сообщил журналу «Эксперт», что победил на выборах президента Евразийского патентного ведомства (ЕАПВ). В октябре источники «Ведомостей» сообщили, что Ивлиев покинет пост главы Роспатента в феврале 2022 г. после избрания президентом ЕАПВ.
Зубов родился в 1979 г. в Москве. С 2000 по 2008 г. занимал руководящие должности в «Торговый дом Библио-глобус» и входил в наблюдательный совет холдинга. С 2008 по 2012 г. занимал пост начальника отдела науки, инноваций и информационных технологий департамента науки и образования Минкультуры. В 2013 г. работал в Рособрнадзоре, а затем стал начальником управления информационных технологий Главного производственно-коммерческого управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД. С 2016 по 2018 г. Зубов был директором Федерального института промышленной собственности.