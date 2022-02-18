Новым руководителем Роспатента назначен Юрий Зубов

Зубов родился в 1979 г. в Москве. С 2000 по 2008 г. занимал руководящие должности в «Торговый дом Библио-глобус» и входил в наблюдательный совет холдинга. С 2008 по 2012 г. занимал пост начальника отдела науки, инноваций и информационных технологий департамента науки и образования Минкультуры. В 2013 г. работал в Рособрнадзоре, а затем стал начальником управления информационных технологий Главного производственно-коммерческого управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД. С 2016 по 2018 г. Зубов был директором Федерального института промышленной собственности.