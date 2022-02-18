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Новым руководителем Роспатента назначен Юрий Зубов

Ведомости

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Юрия Зубова новым главой Роспатента, говорится в Telegram-канале правительства. Ранее Зубов занимал должность заместителя руководителя ведомства.

«Михаил Мишустин назначил Юрия Зубова новым главой Роспатента. С 2018 года Юрий Зубов занимал должность заместителя руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности», — говорится в сообщении.

Последние шесть лет ведомство возглавлял Григорий Ивлиев. В августе прошлого года он сообщил журналу «Эксперт», что победил на выборах президента Евразийского патентного ведомства (ЕАПВ). В октябре источники «Ведомостей» сообщили, что Ивлиев покинет пост главы Роспатента в феврале 2022 г. после избрания президентом ЕАПВ.

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Зубов родился в 1979 г. в Москве. С 2000 по 2008 г. занимал руководящие должности в «Торговый дом Библио-глобус» и входил в наблюдательный совет холдинга. С 2008 по 2012 г. занимал пост начальника отдела науки, инноваций и информационных технологий департамента науки и образования Минкультуры. В 2013 г. работал в Рособрнадзоре, а затем стал начальником управления информационных технологий Главного производственно-коммерческого управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД. С 2016 по 2018 г. Зубов был директором Федерального института промышленной собственности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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