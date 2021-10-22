На место главы Роспатента четыре кандидата

Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) Григорий Ивлиев, возглавлявший это ведомство последние шесть лет, в феврале 2022 г. покинет свой пост, рассказали «Ведомостям» два человека из окружения Ивлиева, подтвердил источник, близкий к администрации президента, и два собеседника в медиакомпаниях. Ивлиев в августе был избран президентом Евразийского патентного ведомства и, как планируется, перейдет в эту организацию на постоянную работу, говорят источники «Ведомостей».