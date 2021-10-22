На место главы Роспатента четыре кандидата

На место главы Роспатента четыре кандидатаЭто место станет вакантным в феврале 2022 года
Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) Григорий Ивлиев, возглавлявший это ведомство последние шесть лет, в феврале 2022 г. покинет свой пост, рассказали «Ведомостям» два человека из окружения Ивлиева, подтвердил источник, близкий к администрации президента, и два собеседника в медиакомпаниях. Ивлиев в августе был избран президентом Евразийского патентного ведомства и, как планируется, перейдет в эту организацию на постоянную работу, говорят источники «Ведомостей».
В пресс-службе Роспатента отказались от комментариев. Сейчас, по словам собеседников «Ведомостей», на пост главы Роспатента есть четыре претендента – бывший замминистра культуры Максим Ксензов, заместитель Ивлиева Юрий Зубов, советник председателя правления фонда «Сколково» по вопросам интеллектуальной собственности Максим Прокш и гендиректор консалтинговой компании LegalPics Мария Дорошенко, ранее руководившая Центром общественных связей Роспатента (с июля 2017 г. по август 2019 г.).