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На место главы Роспатента четыре кандидата

Это место станет вакантным в феврале 2022 года
Мария Истомина Максим Иванов Мария Котова
Евгений Разумный / Ведомости

Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) Григорий Ивлиев, возглавлявший это ведомство последние шесть лет, в феврале 2022 г. покинет свой пост, рассказали «Ведомостям» два человека из окружения Ивлиева, подтвердил источник, близкий к администрации президента, и два собеседника в медиакомпаниях. Ивлиев в августе был избран президентом Евразийского патентного ведомства и, как планируется, перейдет в эту организацию на постоянную работу, говорят источники «Ведомостей».

В пресс-службе Роспатента отказались от комментариев. Сейчас, по словам собеседников «Ведомостей», на пост главы Роспатента есть четыре претендента – бывший замминистра культуры Максим Ксензов, заместитель Ивлиева Юрий Зубов, советник председателя правления фонда «Сколково» по вопросам интеллектуальной собственности Максим Прокш и гендиректор консалтинговой компании LegalPics Мария Дорошенко, ранее руководившая Центром общественных связей Роспатента (с июля 2017 г. по август 2019 г.).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных