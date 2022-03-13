США проверяют информацию о гибели американского журналиста на Украине
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что власти страны пока не подтвердили сообщения о предполагаемой гибели американского журналиста на Украине.
«Мне необходимо будет проконсультироваться с нашими коллегами, союзниками и партнерами, а также с украинцами на месте, чтобы получить больше информации о том, что произошло», — сказал Салливан в эфире телеканала CNN (цитата по «РИА Новости»).
Он добавил, что если информация о смерти журналиста подтвердится, то это станет «шокирующим и ужасающим событием».
CNN со ссылкой на источники в украинской полиции сообщал, что журналист и режиссер-документалист Брент Рено погиб в результате обстрела в украинском городе Ирпень. Полиция, отмечал телеканал, опубликовала пресс-карту Рено с логотипом газеты The New York Times.
Сообщалось, что при инциденте также пострадали несколько репортеров, они были госпитализированы в киевскую больницу. The New York Times заявила, что работающих на Украине журналистов издания сейчас нет.