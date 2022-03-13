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Общество

США проверяют информацию о гибели американского журналиста на Украине

Ведомости

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что власти страны пока не подтвердили сообщения о предполагаемой гибели американского журналиста на Украине.

«Мне необходимо будет проконсультироваться с нашими коллегами, союзниками и партнерами, а также с украинцами на месте, чтобы получить больше информации о том, что произошло», — сказал Салливан в эфире телеканала CNN (цитата по «РИА Новости»).

Он добавил, что если информация о смерти журналиста подтвердится, то это станет «шокирующим и ужасающим событием».

CNN со ссылкой на источники в украинской полиции сообщал, что журналист и режиссер-документалист Брент Рено погиб в результате обстрела в украинском городе Ирпень. Полиция, отмечал телеканал, опубликовала пресс-карту Рено с логотипом газеты The New York Times. 

Сообщалось, что при инциденте также пострадали несколько репортеров, они были госпитализированы в киевскую больницу. The New York Times заявила, что работающих на Украине журналистов издания сейчас нет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных