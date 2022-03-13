МВД сообщило о задержании 300 человек на акции в Москве
В ходе несанкционированной акции в центре Москвы за нарушения общественного порядка в воскресенье были задержаны около 300 человек, сообщили в полиции.
«Сотрудники ГУ МВД России по городу Москве во взаимодействии с коллегами из других правоохранительных ведомств предприняли все необходимые меры для обеспечения правопорядка и недопущения проведения несогласованного публичного мероприятия в центре Москвы», — рассказали в пресс-службе столичного ГУ МВД.
Задержанных доставили в территориальные отделы полиции, решается вопрос о привлечении их к ответственности, говорится в сообщении.
Россияне начали выходить на митинги и пикеты после начала военной операции на Украине. Полиция Москвы перед акцией 6 марта предупреждала граждан об ответственности за нарушения правопорядка.
«Все лица, не соблюдающие установленный порядок организации либо проведения публичных мероприятий, будут задержаны и привлечены к ответственности, предусмотренной ст. 20.2 КоАП РФ. Родители несовершеннолетних участников несогласованных акций так же будут привлечены к ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ», — сообщала пресс-служба.
В полиции тогда напомнили, что неповиновение сотрудникам МВД грозит штрафом или административным арестом сроком до 15 суток, а попытки применения насилия к полицейским могут повлечь за собой уголовную ответственность.