МВД сообщило о задержании 300 человек на акции в Москве

«Сотрудники ГУ МВД России по городу Москве во взаимодействии с коллегами из других правоохранительных ведомств предприняли все необходимые меры для обеспечения правопорядка и недопущения проведения несогласованного публичного мероприятия в центре Москвы», — рассказали в пресс-службе столичного ГУ МВД.