Ограничение работы аэропортов на юге России продлили до 26 марта
Аэропорты на юге России останутся закрытыми до 03:45 мск 26 марта, сообщила пресс-служба компании «Аэродинамика», которая управляет аэропортами Анапы, Краснодара и Сочи.
«Продление закрытия аэропортов на юге России до 03 часов 45 минут 26 марта 2022 года», — сообщили в компании (цитата по ТАСС).
Утром 24 февраля, в первый день военной операции России на Украине, Росавиация закрыла 11 аэропортов на юге России. Под ограничения попали зоны полетов аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Изначально предполагалось, что мера будет действовать до 2 марта, позже ограничения продлили до 20 марта.
После объявления о начале спецоперации западные страны, в том числе Евросоюз, закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. Россия зеркально закрыла свое небо для таких стран. Евросоюз 25 февраля также запретил европейским компаниям поставку, лизинг, техобслуживание и страхование воздушных судов в России. 9 марта Великобритания заявила, что будет рассматривать полет российских самолетов над страной или их посадку на ее территории как уголовное преступление.