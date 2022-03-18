«Единая Россия» предложила наказывать за фейки о работе госорганов за рубежом
«Единая Россия» подготовила поправки в закон о фейках о российских военных, предложив также привлекать к ответственности за ложную информацию о любых государственных органах страны, действующих за рубежом. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
«Мы предлагаем привлекать к ответственности за фейки (то есть публичное распространение заведомо ложной информации) не только об армии, но и о любых государственных органах, действующих за рубежом в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности», — заявил Хинштейн. Также предлагается наказывать за публичную дискредитацию исполнения указанных полномочий госорганами за рубежом.
Депутат пояснил, что такие нормы коснутся не только действий вооруженных сил, Росгвардии и МЧС в рамках спецоперации на Украине, но и всех, «кто защищает интересы России за ее пределами» — посольства, торговые представительства, дипломатические учреждения, представительства Россотрудничества. В случае положительного решения комиссии Госдумы поправки могут быть рассмотрены уже на следующей неделе.
4 марта президент России Владимир Путин подписал закон об ответственности за фейки о действиях военных в спецоперации на Украине. Статья 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ) предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет (в случае наступления тяжких последствий). Кроме того, суд сможет назначить штраф от 700 000 до 1,5 млн руб., исправительные работы сроком до года, принудительные работы на срок до трех лет либо лишение свободы на тот же срок. Новая статья УК вступила в законную силу 4 марта.