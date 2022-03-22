Газета
Общество

Адвокатов Навального задержали возле ИК-2 во Владимирской области

Ведомости

Адвокатов Алексея Навального (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) Ольгу Михайлову и Вадима Кобзева задержали сотрудники полиции возле ИК-2 города Покров Владимирской области, передают агентства ТАСС и «РИА Новости». 

Их посадили в автозак и увезли «после того, как они не выполнили требование полиции освободить проезжую часть», пишет «РИА Новости». 

В ИК-2 сегодня прошло выездное заседание Лефортовского суда Москвы, на котором был оглашен приговор Навальному по делу о мошенничестве и оскорблении суда. Суд приговорил его к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также к полутора годам ограничения свободы и штрафу в 1,2 млн руб. Гособвинение на слушаниях запросило для Навального 13 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на два года. 

Навальный находится в заключении с января 2021 г., когда он вернулся в Россию из Германии, где он проходил лечение после предполагаемого отравления. Тогда суд по требованию ФСИН заменил его условный срок по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный и отправил его в колонию на 2 года 8 месяцев. Суд согласился с доводами ФСИН, согласно которым основатель ФБК семь раз не отмечался в уголовно-исполнительной инспекции во время испытательного срока. Он не признал свою вину.

Навального осудили 30 декабря 2014 г. на 3,5 года лишения свободы условно с обязательством выплаты штрафа в 500 тыс. руб. за совершение мошеннических действий в отношении «Ив Роше» и легализацию денежных средств, приобретенных преступным путем. Суд установил, что в 2008 г. Навальный и его брат Олег убедили компанию заключить невыгодный контракт на осуществление транспортных услуг, чем нанесли ущерб на 26 млн руб. Олег Навальный был приговорен к 3,5 годам реального срока и вышел из колонии в Орловской области летом 2018 г.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных