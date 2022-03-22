Адвокатов Навального задержали возле ИК-2 во Владимирской области

Навальный находится в заключении с января 2021 г., когда он вернулся в Россию из Германии, где он проходил лечение после предполагаемого отравления. Тогда суд по требованию ФСИН заменил его условный срок по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный и отправил его в колонию на 2 года 8 месяцев. Суд согласился с доводами ФСИН, согласно которым основатель ФБК семь раз не отмечался в уголовно-исполнительной инспекции во время испытательного срока. Он не признал свою вину.