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Рособрнадзор перенес проведение всероссийских проверочных работ на осень

Ведомости

Всероссийские проверочные работы для школьников и учителей будут перенесены с весны на осень из-за эпидемиологической ситуации, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора. Теперь их планируется провести с 19 сентября по 24 октября 2022 г. Новое расписание будет сформировано до 5 сентября этого года, уточнили в ведомстве. 

«Всероссийские проверочные работы – мероприятие, в котором принимают участие очень большое число людей, школьников и учителей. Для предотвращения очередного увеличения числа заболевших, особенно среди детей и подростков, нами было принято решение о переносе этой процедуры. Отмечу, что те школы, что уже провели ВПР, не будут писать их повторно. Достаточно будет корректно внести их результаты в соответствующую систему», — приводит пресс-служба слова главы Рособрнадзора Анзора Музаева.

В этом году около 7 млн школьников напишут всероссийские проверочные работы, сообщал ранее Рособрнадзор. Ученики 11 класса напишут проверочные работы по истории, биологии, географии, физике, химии и иностранным языкам — английскому, немецкому или французскому.

В России регистрируется тенденция снижения интенсивности эпидемического процесса, однако показатели заболеваемости все еще достаточно высокие. По итогам 11-й недели 2022 г. заболеваемость растет в трех регионах. В структуре заболеваемости на Санкт-Петербург приходится 4,3% случаев, на Москву — 3,3%, на Московскую область — 1,9%. Остальные 90,6% случаев заражения регистрируются в других регионах страны.

По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 26 394 случая заражения — минимум с 14 января. 74 920 пациентов выздоровели от COVID-19 за сутки, 7854 человека были госпитализированы, 472 — скончались. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу составляет 51,7%.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сегодня заявила, что наибольшая доля новых случаев заражения коронавирусом в мире со 2 по 18 марта пришлась на Западно-Тихоокеанский регион — показатель вырос на 30% по сравнению с предыдущей неделей. По мнению экспертов, в регионе мог появиться новый штамм коронавируса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных