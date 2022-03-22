Рособрнадзор перенес проведение всероссийских проверочных работ на осень

«Всероссийские проверочные работы – мероприятие, в котором принимают участие очень большое число людей, школьников и учителей. Для предотвращения очередного увеличения числа заболевших, особенно среди детей и подростков, нами было принято решение о переносе этой процедуры. Отмечу, что те школы, что уже провели ВПР, не будут писать их повторно. Достаточно будет корректно внести их результаты в соответствующую систему», — приводит пресс-служба слова главы Рособрнадзора Анзора Музаева.