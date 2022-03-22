Рособрнадзор перенес проведение всероссийских проверочных работ на осень
Всероссийские проверочные работы для школьников и учителей будут перенесены с весны на осень из-за эпидемиологической ситуации, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора. Теперь их планируется провести с 19 сентября по 24 октября 2022 г. Новое расписание будет сформировано до 5 сентября этого года, уточнили в ведомстве.
«Всероссийские проверочные работы – мероприятие, в котором принимают участие очень большое число людей, школьников и учителей. Для предотвращения очередного увеличения числа заболевших, особенно среди детей и подростков, нами было принято решение о переносе этой процедуры. Отмечу, что те школы, что уже провели ВПР, не будут писать их повторно. Достаточно будет корректно внести их результаты в соответствующую систему», — приводит пресс-служба слова главы Рособрнадзора Анзора Музаева.
В этом году около 7 млн школьников напишут всероссийские проверочные работы, сообщал ранее Рособрнадзор. Ученики 11 класса напишут проверочные работы по истории, биологии, географии, физике, химии и иностранным языкам — английскому, немецкому или французскому.
В России регистрируется тенденция снижения интенсивности эпидемического процесса, однако показатели заболеваемости все еще достаточно высокие. По итогам 11-й недели 2022 г. заболеваемость растет в трех регионах. В структуре заболеваемости на Санкт-Петербург приходится 4,3% случаев, на Москву — 3,3%, на Московскую область — 1,9%. Остальные 90,6% случаев заражения регистрируются в других регионах страны.
По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 26 394 случая заражения — минимум с 14 января. 74 920 пациентов выздоровели от COVID-19 за сутки, 7854 человека были госпитализированы, 472 — скончались. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу составляет 51,7%.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сегодня заявила, что наибольшая доля новых случаев заражения коронавирусом в мире со 2 по 18 марта пришлась на Западно-Тихоокеанский регион — показатель вырос на 30% по сравнению с предыдущей неделей. По мнению экспертов, в регионе мог появиться новый штамм коронавируса.