Голикова сообщила о росте числа трудоустроенных россиян в простое
В России выросло количество компаний, которые заявили об изменении режима занятости своих сотрудников, а также число россиян в простое или в режиме неполной занятости, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.
«Мы продолжаем фиксировать негативные тенденции: рост числа организаций, которые заявили об изменении режимов занятости работников, и, соответственно, увеличение числа граждан, находящихся в режиме простоя или неполной занятости», — заявила Голикова.
По ее словам, количество зарегистрированных безработных в апреле не превышает показатели марта: 1 марта было зарегистрировано 682 800 безработных, а 19 апреля — 678 200. Голикова добавила. что с начала весны количество вакансий на портале «Работа в России» выросло на 20% и сейчас составляет около 2 млн. В рамках нацпроекта «Демография» россияне могут бесплатно пройти переобучение по более 24 000 обучающих программ. Власти уже получили более 50 000 заявок на повышение квалификации, отметила она.
21 апреля ТАСС сообщил со ссылкой на данные Минтруда, что сейчас около 98 000 работников предприятий в России находятся в простое. Это в 2,5 раза больше, чем месяц назад. По данным Йельского университета, более 600 зарубежных компаний в разных сферах прекратили или ограничили работу в России.