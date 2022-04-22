Голикова сообщила о росте числа трудоустроенных россиян в простое

По ее словам, количество зарегистрированных безработных в апреле не превышает показатели марта: 1 марта было зарегистрировано 682 800 безработных, а 19 апреля — 678 200. Голикова добавила. что с начала весны количество вакансий на портале «Работа в России» выросло на 20% и сейчас составляет около 2 млн. В рамках нацпроекта «Демография» россияне могут бесплатно пройти переобучение по более 24 000 обучающих программ. Власти уже получили более 50 000 заявок на повышение квалификации, отметила она.