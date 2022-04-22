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Голикова сообщила о росте числа трудоустроенных россиян в простое

Ведомости

В России выросло количество компаний, которые заявили об изменении режима занятости своих сотрудников, а также число россиян в простое или в режиме неполной занятости, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.

«Мы продолжаем фиксировать негативные тенденции: рост числа организаций, которые заявили об изменении режимов занятости работников, и, соответственно, увеличение числа граждан, находящихся в режиме простоя или неполной занятости», — заявила Голикова.

По ее словам, количество зарегистрированных безработных в апреле не превышает показатели марта: 1 марта было зарегистрировано 682 800 безработных, а 19 апреля — 678 200. Голикова добавила. что с начала весны количество вакансий на портале «Работа в России» выросло на 20% и сейчас составляет около 2 млн. В рамках нацпроекта «Демография» россияне могут бесплатно пройти переобучение по более 24 000 обучающих программ. Власти уже получили более 50 000 заявок на повышение квалификации, отметила она.

21 апреля ТАСС сообщил со ссылкой на данные Минтруда, что сейчас около 98 000 работников предприятий в России находятся в простое. Это в 2,5 раза больше, чем месяц назад. По данным Йельского университета, более 600 зарубежных компаний в разных сферах прекратили или ограничили работу в России.

Сегодня об уходе из России сообщили компания Essity (Zewa, Libress, Libero), которая владеет тремя заводами в России, шведский производитель подшипников SKF и производитель стекла Guardian Industries, у которого в России есть два завода.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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