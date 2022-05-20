Песков оценил идею назвать территорию у посольства США в честь защитников Донбасса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков положительно оценил инициативу депутатов Мосгордумы назвать территорию у посольства США в Москве «Площадью защитников Донбасса».
«Неплохая идея, очень хорошая идея. Если она пройдет, это будет очень хорошо», — отметил представитель Кремля.
18 мая депутаты четырех объединений в Московской городской думе (МГД) — «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ и «Моя Москва» — предложили назвать территорию возле посольства США в столице «Площадью защитников Донбасса». По мнению авторов инициативы, если предложение одобрят, «американские дипломаты получат значительно более легко запоминаемый топографический ориентир».
Руководитель фракции партии «Единая Россия» в Мосгордуме, председатель комиссии МГД по городскому хозяйству и жилищной политике Степан Орлов, в свою очередь, отметил, что москвичи и столичные общественные объединения многократно обращались к депутатам МГД с просьбами об «увековечении на карте столицы памяти о героизме и воинской доблести защитников Донбасса».
Городская межведомственная комиссия по наименованию территориальных единиц, улиц, станций метрополитена, организаций и других объектов города Москвы сообщила, что оперативно рассмотрит предложение депутатов Мосгордумы. Территория, которую предложено наименовать, расположена на пересечении Большого Девятинского переулка и Конюшковской улицы в Пресненском районе столицы.