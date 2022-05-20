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Песков оценил идею назвать территорию у посольства США в честь защитников Донбасса

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков положительно оценил инициативу депутатов Мосгордумы назвать территорию у посольства США в Москве «Площадью защитников Донбасса».

«Неплохая идея, очень хорошая идея. Если она пройдет, это будет очень хорошо», — отметил представитель Кремля.

18 мая депутаты четырех объединений в Московской городской думе (МГД) — «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ и «Моя Москва» — предложили назвать территорию возле посольства США в столице «Площадью защитников Донбасса». По мнению авторов инициативы, если предложение одобрят, «американские дипломаты получат значительно более легко запоминаемый топографический ориентир».

Руководитель фракции партии «Единая Россия» в Мосгордуме, председатель комиссии МГД по городскому хозяйству и жилищной политике Степан Орлов, в свою очередь, отметил, что москвичи и столичные общественные объединения многократно обращались к депутатам МГД с просьбами об «увековечении на карте столицы памяти о героизме и воинской доблести защитников Донбасса».

Городская межведомственная комиссия по наименованию территориальных единиц, улиц, станций метрополитена, организаций и других объектов города Москвы сообщила, что оперативно рассмотрит предложение депутатов Мосгордумы. Территория, которую предложено наименовать, расположена на пересечении Большого Девятинского переулка и Конюшковской улицы в Пресненском районе столицы.

Ранее по теме: В Мосгордуме предложили назвать площадь у посольства США в честь защитников Донбасса

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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