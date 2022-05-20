Песков оценил идею назвать территорию у посольства США в честь защитников Донбасса

Руководитель фракции партии «Единая Россия» в Мосгордуме, председатель комиссии МГД по городскому хозяйству и жилищной политике Степан Орлов, в свою очередь, отметил, что москвичи и столичные общественные объединения многократно обращались к депутатам МГД с просьбами об «увековечении на карте столицы памяти о героизме и воинской доблести защитников Донбасса».