В Мосгордуме предложили назвать площадь у посольства США в честь защитников Донбасса
Депутаты четырех объединений в Московской городской думе (МГД) — «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ и «Моя Москва» — предложили назвать территорию возле посольства США в столице «площадью Защитников Донбасса», сообщает пресс-служба МГД.
«Предлагается присвоить название «площадь Защитников Донбасса» безымянной территории на пересечении Большого Девятинского переулка и Конюшковской улицы в непосредственной близости от посольства США», — заявил руководитель фракции партии «Единая Россия» в Мосгордуме, председатель комиссии МГД по городскому хозяйству и жилищной политике Степан Орлов.
По мнению авторов инициативы, если предложение одобрят, «американские дипломаты получат значительно более легко запоминаемый топографический ориентир». Также, по словам Орлова, москвичи и столичные общественные объединения многократно обращались к депутатам МГД с просьбами об «увековечении на карте столицы памяти о героизме и воинской доблести защитников Донбасса».
Ранее посол Израиля на Украине Михаил Бродский предложил мэру Киева Виталию Кличко в рамках кампании по «дерусификации» переименовать некоторые улицы столицы и общественные места в честь украинских «праведников мира».
В ответ на это официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что позиция израильского дипломата вызывает недоумение. Она указала на то, что в годы Великой Отечественной войны украинские националисты и коллаборационисты устраивали массовые еврейские погромы и казни. Захарова назвала предложение Бродского «заигрыванием с киевским режимом».