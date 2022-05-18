В Мосгордуме предложили назвать площадь у посольства США в честь защитников Донбасса

По мнению авторов инициативы, если предложение одобрят, «американские дипломаты получат значительно более легко запоминаемый топографический ориентир». Также, по словам Орлова, москвичи и столичные общественные объединения многократно обращались к депутатам МГД с просьбами об «увековечении на карте столицы памяти о героизме и воинской доблести защитников Донбасса».