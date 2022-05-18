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В Мосгордуме предложили назвать площадь у посольства США в честь защитников Донбасса

Ведомости

Депутаты четырех объединений в Московской городской думе (МГД) — «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ и «Моя Москва» — предложили назвать территорию возле посольства США в столице «площадью Защитников Донбасса», сообщает пресс-служба МГД.

«Предлагается присвоить название «площадь Защитников Донбасса» безымянной территории на пересечении Большого Девятинского переулка и Конюшковской улицы в непосредственной близости от посольства США», — заявил руководитель фракции партии «Единая Россия» в Мосгордуме, председатель комиссии МГД по городскому хозяйству и жилищной политике Степан Орлов.

По мнению авторов инициативы, если предложение одобрят, «американские дипломаты получат значительно более легко запоминаемый топографический ориентир». Также, по словам Орлова, москвичи и столичные общественные объединения многократно обращались к депутатам МГД с просьбами об «увековечении на карте столицы памяти о героизме и воинской доблести защитников Донбасса».

Ранее посол Израиля на Украине Михаил Бродский предложил мэру Киева Виталию Кличко в рамках кампании по «дерусификации» переименовать некоторые улицы столицы и общественные места в честь украинских «праведников мира».

В ответ на это официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что позиция израильского дипломата вызывает недоумение. Она указала на то, что в годы Великой Отечественной войны украинские националисты и коллаборационисты устраивали массовые еврейские погромы и казни. Захарова назвала предложение Бродского «заигрыванием с киевским режимом».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных