Вакцины «Ковивак» и «Эпиваккорону» перестанут производить в России

«Спутник V» был зарегистрирован в августе 2020 г. и стал первой вакциной от коронавируса в мире. Затем в России были зарегистрированы вакцины «Спутник лайт» для ревакцинации и «Спутник М» для подростков 12-17 лет. Сейчас проводятся исследования «Спутника М» для детей меньших возрастов, а также испытания двух назальных форм «Спутника V». Кроме него в России зарегистрированы вакцины «Эпиваккорона», «Эпиваккорона-Н» и «Ковивак». 1 апреля Минздрав России зарегистрировал первую в мире назальную вакцину — назальную форму вакцины «Гам-ковид-вак» («Спутник V») для профилактики новой коронавирусной инфекции, разработанную НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России.