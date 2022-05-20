Вакцины «Ковивак» и «Эпиваккорону» перестанут производить в России
Производство вакцин от коронавируса «Ковивак» и «Эпиваккорона» приостановят в России, так как в регионах нет на них заявок, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Вакцину «Спутник V» продолжат выпускать.
«Мы столкнулись с тем, что из регионов не поступают заявки на другие вакцинные препараты, кроме "Спутника V" (...) В результате остановлено производство "Ковивака", "Эпивака", и я не знаю, появился "Конвасел", увидит ли он свое будущее или не увидит», — сказал он на сессии конгресса «Оргздрав» (цитата по «Интерфаксу»).
Специалисты до сих пор не могут договориться о необходимости ревакцинации: нет популяционных исследований, чтобы понять, насколько хватает поствакцинального и постинфекционного иммунитета, в какие сроки и кому нужна ревакцинация, добавил Горелов.
«Спутник V» был зарегистрирован в августе 2020 г. и стал первой вакциной от коронавируса в мире. Затем в России были зарегистрированы вакцины «Спутник лайт» для ревакцинации и «Спутник М» для подростков 12-17 лет. Сейчас проводятся исследования «Спутника М» для детей меньших возрастов, а также испытания двух назальных форм «Спутника V». Кроме него в России зарегистрированы вакцины «Эпиваккорона», «Эпиваккорона-Н» и «Ковивак». 1 апреля Минздрав России зарегистрировал первую в мире назальную вакцину — назальную форму вакцины «Гам-ковид-вак» («Спутник V») для профилактики новой коронавирусной инфекции, разработанную НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России.