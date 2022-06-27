Песков прокомментировал угрозы терактов и диверсий из Киева

Начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов ранее заявил, что теракты и диверсии на территории России будут проводиться повсеместно. «[Эти теракты и диверсии] проходят повсеместно, они были и будут проводиться в России и многих других местах», — сказал Буданов в интервью Financial Times, комментируя сообщения о ракетных и беспилотных обстрелах нефтеперерабатывающих заводов, складов горючего и военных объектов на территории России.