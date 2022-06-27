Песков прокомментировал угрозы терактов и диверсий из Киева
Власти России максимально усилили меры безопасности внутри страны на фоне сообщений о возможных терактах и диверсиях, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Они и так максимально усилены», — ответил представитель Кремля на вопрос о том, будет ли Россия как-то усиливать меры безопасности. Говоря о дополнительных мерах, Песков заявил, что «это прерогатива силовых ведомств, нужно им адресовать эти вопросы».
Начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов ранее заявил, что теракты и диверсии на территории России будут проводиться повсеместно. «[Эти теракты и диверсии] проходят повсеместно, они были и будут проводиться в России и многих других местах», — сказал Буданов в интервью Financial Times, комментируя сообщения о ракетных и беспилотных обстрелах нефтеперерабатывающих заводов, складов горючего и военных объектов на территории России.
Власти российских регионов, граничащих с Украиной, после начала спецоперации начали сообщать об обстрелах со стороны Украины. 1 апреля на нефтебазе в Белгороде произошел пожар. Губернатор Вячеслав Гладков заявлял, что он возник вследствие авиаударов двух вертолетов вооруженных сил Украины. По данным Минобороны, удар по нефтебазе в Белгороде нанесли украинские Ми-24. 25 апреля произошел пожар на нефтебазе в Брянске, о причинах которого не сообщалось.
20 июня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об ударе по вышкам «Черноморнефтегаза». Вышки расположены на месторождении Одесское в 71 км от Одессы. Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила «РИА Новости», что на пострадавшей от удара буровой платформе был сброшен газ, в противном случае мог произойти взрыв, который затронул бы и Одессу.
22 июня в Ростовской области на нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар. Губернатор региона Василий Голубев отметил, что по одной из версий пожар возник в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по техническим установкам завода.