Новошахтинский НПЗ приостановил работу после атаки беспилотников

Новошахтинский НПЗ приостановил работу после атаки беспилотниковВ Минэнерго уверяют, что снабжение топливом потребителей юга России идет штатно
Новошахтинский завод нефтепродуктов (НЗНП) в Ростовской области приостановил работу из–за пожара, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram–канале. «Работа завода приостановлена. Идут следственные мероприятия», – написал он. Голубев также сообщил, что после их завершения специалисты оценят ущерб и «возможность возобновить деятельность предприятия в кратчайшие сроки».
Губернатор отметил, что по одной из версий пожар возник в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по техническим установкам завода. «На территории завода обнаружены фрагменты двух беспилотников», – сообщил он.
Пожар на заводе произошел утром 22 июня. Информация о возгорании поступила в 09:25 мск, сообщило Главное управление МЧС по Ростовской области. По данным МЧС, оно произошло на теплообменнике завода. В 10:47 мск было ликвидировано открытое горение, а в 10:50 пожар полностью ликвидировали. Пострадавших в результате происшествия, по данным МЧС, нет, персонал завода эвакуирован.
В сообщении НЗНП указано, что пожар произошел из–за атаки двух беспилотников «в результате террористических действий со стороны западной границы Ростовской области». Результатом стал взрыв с образованием пожара, отмечает пресс–служба завода. Первый удар БПЛА был зафиксирован в 08:40 мск, попадание – по технологическому оборудованию установки по переработке нефти. В результате произошел «выброс углеводородного газа, сопровождаемый взрывом и распространением огня» на находящееся рядом оборудование.
Второй удар произошел в 09:23, он пришелся на объекты резервуарного парка сырой нефти. Беспилотник попал между резервуарами и земляным отвалом. В результате попадания обломков БПЛА оборудование резервуарного парка получило механические повреждения, но не загорелось.
По словам министра энергетики РФ Николая Шульгинова, пожар на Новошахтинском НПЗ не повлиял на поставки бензина и дизельного топлива потребителям юга России. «Завод не поставлял товарное моторное топливо на внутренний рынок и в настоящий момент проходил модернизацию», – отметил Шульгинов, слова которого приводит пресс-служба Минэнерго. Министр добавил, что снабжение потребителей регионов юга России продолжает идти штатно и в полном объеме.
Биржевые торги нефтепродуктами на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) практически не отреагировали на происшествие. Бензин АИ-92 на СПбМТСБ 22 июня подешевел на 0,2% до 41 419 руб./т, бензин АИ–95 подорожал на 0,5% до 45 425 руб./т, дизтопливо подешевело на 1% до 55 002 руб./т. Цена на топочный мазут продемонстрировала рост на 2,7% до 19 050 руб./т.
НЗНП был введен в эксплуатацию в 2009 г. Проектная мощность завода составляет 5,6 млн т переработки нефти в год. В 2014 г. на предприятии было завершено строительство битумной установки мощностью 700 000 т в год, в 2015 г. – второй установки первичной переработки нефти. НЗНП соединен с трубопроводом «Транснефти» Суходольная – Родионовская.
Логистическая система предприятия включает пункт приема-сдачи нефти, нефтеналивной терминал в Ростове-на-Дону мощностью отгрузки в 3,5 млн т в год, собственный флот, состоящий из танкеров типа «река – море» и морских накопителей, железнодорожную станцию и грузовой парк. Основным собственником (93%) НЗНП с апреля 2021 г. является ООО «Петон инвест технолоджи» (согласно данным СПАРК, конечные бенефициары – бизнесмены Игорь Мнушкин и Андрей Гранкин). Производственные результаты за 2021 г. завод пока не публиковал. В 2020 г. он переработал 4,8 млн т нефти и произвел 4,68 млн т нефтепродуктов, в том числе 4,05 млн т – на экспорт. Согласно данным сайта НЗНП, завод производит нафту (прямогонный бензин), газойль, битум и гудрон.
Выручка компании в 2021 г. по РСБУ выросла в 1,8 раза к уровню 2020 г. до 168,4 млрд руб., чистая прибыль – в 5,7 раза до 3,1 млрд руб.
В апреле 2021 г. Минэнерго РФ сообщало, что НЗНП вошел в число 14 нефтеперерабатывающих заводов, которые заключили с министерством инвестсоглашения о модернизации и строительстве новых мощностей по производству топлива. Суммарный объем инвестиций заводов в установки вторичной переработки нефтяного сырья с 2019 по 2026 г. включительно составит порядка 800 млрд руб. («Ведомости» писали об этом 14 апреля 2021 г.).
Согласно данным сайта НЗНП, стоимость программы модернизации предприятия составляет более 200 млрд руб. и предусматривает увеличение глубины переработки нефти до уровня не ниже 85–90%, а также расширение номенклатуры товарной продукции за счет запуска производства бензина, авиационного и дизельного топлива, соответствующих классу Евро-5.
Гендиректор «Infoline–аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что Новошахтинский завод ориентирован на экспорт нефтепродуктов – поставки за рубеж превышают 80% его товарного выпуска. На внутренний рынок предприятие поставляло прямогонный бензин, битум, мазут и другие нефтепродукты, а товарное моторное топливо (бензин и дизельное топливо) не поставляло. По мнению эксперта, проблем с заменой поставок на внутреннем рынке не возникнет, но у самого предприятия возникнут сложности с экспортными контрактами, так как не факт, что срыв поставок будет признан страховым случаем.
Руководитель проектов «Петромаркета» Анна Лишневецкая добавляет, что на НЗНП сейчас отсутствуют ряд процессов вторичной переработки нефти (углубляющие и облагораживающие), поэтому завод производит только нафту, газойль, мазут, причем отправляет их на экспорт. На внутренний рынок с завода, по ее словам, отгружается только незначительный объем средних дистиллятов – 0,04% от общего объема поставок газойлей в России в I квартале 2022 г.