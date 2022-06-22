Новошахтинский НПЗ приостановил работу после атаки беспилотников

Логистическая система предприятия включает пункт приема-сдачи нефти, нефтеналивной терминал в Ростове-на-Дону мощностью отгрузки в 3,5 млн т в год, собственный флот, состоящий из танкеров типа «река – море» и морских накопителей, железнодорожную станцию и грузовой парк. Основным собственником (93%) НЗНП с апреля 2021 г. является ООО «Петон инвест технолоджи» (согласно данным СПАРК, конечные бенефициары – бизнесмены Игорь Мнушкин и Андрей Гранкин). Производственные результаты за 2021 г. завод пока не публиковал. В 2020 г. он переработал 4,8 млн т нефти и произвел 4,68 млн т нефтепродуктов, в том числе 4,05 млн т – на экспорт. Согласно данным сайта НЗНП, завод производит нафту (прямогонный бензин), газойль, битум и гудрон.