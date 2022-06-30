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Общество

Белоруссия ввела безвизовый въезд для граждан Польши до конца года

Ведомости

Граждане Польши смогут въезжать в Белоруссию без визы с 1 июля по 31 декабря 2022 г., сообщил Государственный пограничный комитет Белоруссии. Такое решение принял президент республики Александр Лукашенко для «поддержания добрососедских отношений». Также визы не нужны гражданам Латвии и Литвы.

В погранкомитете рассказали, что граждане Польши смогут въезжать без визы через белорусско-польский участок границы. Также они смогут без пропуска посещать пограничную зону – для этого нужно будет сказать пограничнику, что человек хочет посетить пограничную зону, назвать населенный пункт, в который он поедет, и цель посещения.

«Для безвизового въезда в Республику Беларусь необходимо предъявить действительный документ для выезда за границу, зеленую карту (при следовании на автомобиле), а также иметь при себе медицинскую страховку. Напоминаем, что для пересечения границы ПЦР-тест и сертификат о вакцинации не требуется», — отметили в комитете.

С 14 июня авиакомпания «Белавиа» прекратила проверять результаты ПЦР-тестов и справки о вакцинации от коронавируса у пассажиров на рейсах в Россию.

Оперштаб по борьбе с коронавирусом в России с 14 июня отменил ограничения на въезд в страну иностранцев самолетами и морскими судами. С 30 марта Россия сняла ограничения на передвижение через сухопутную границу с Казахстаном и Монголией на фоне улучшения эпидемиологической ситуации. С 11 апреля Казахстан отменил ограничения на пересечение границы с Россией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных