Белоруссия ввела безвизовый въезд для граждан Польши до конца года
Граждане Польши смогут въезжать в Белоруссию без визы с 1 июля по 31 декабря 2022 г., сообщил Государственный пограничный комитет Белоруссии. Такое решение принял президент республики Александр Лукашенко для «поддержания добрососедских отношений». Также визы не нужны гражданам Латвии и Литвы.
В погранкомитете рассказали, что граждане Польши смогут въезжать без визы через белорусско-польский участок границы. Также они смогут без пропуска посещать пограничную зону – для этого нужно будет сказать пограничнику, что человек хочет посетить пограничную зону, назвать населенный пункт, в который он поедет, и цель посещения.
«Для безвизового въезда в Республику Беларусь необходимо предъявить действительный документ для выезда за границу, зеленую карту (при следовании на автомобиле), а также иметь при себе медицинскую страховку. Напоминаем, что для пересечения границы ПЦР-тест и сертификат о вакцинации не требуется», — отметили в комитете.
С 14 июня авиакомпания «Белавиа» прекратила проверять результаты ПЦР-тестов и справки о вакцинации от коронавируса у пассажиров на рейсах в Россию.
Оперштаб по борьбе с коронавирусом в России с 14 июня отменил ограничения на въезд в страну иностранцев самолетами и морскими судами. С 30 марта Россия сняла ограничения на передвижение через сухопутную границу с Казахстаном и Монголией на фоне улучшения эпидемиологической ситуации. С 11 апреля Казахстан отменил ограничения на пересечение границы с Россией.