Белоруссия ввела безвизовый въезд для граждан Польши до конца года

В погранкомитете рассказали, что граждане Польши смогут въезжать без визы через белорусско-польский участок границы. Также они смогут без пропуска посещать пограничную зону – для этого нужно будет сказать пограничнику, что человек хочет посетить пограничную зону, назвать населенный пункт, в который он поедет, и цель посещения.