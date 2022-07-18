Мишустин заявил, что Рогозин в скором времени «займет свое место в строю»
Бывший директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин скоро «займет свое место в строю», заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами. Рогозина освободили от этой должности 15 июля.
«Хотел бы также поблагодарить Дмитрия Олеговича Рогозина, который четыре года руководил этой государственной корпорацией. Уверен, что в скором времени он займет свое место в строю», — заявил Мишустин. Он также поблагодарил бывшего вице-премьера Юрия Борисова за совместную работу и пожелал ему успеха и продуктивной работы на посту главы «Роскосмоса».
Рогозин возглавлял госкорпорацию с 24 мая 2018 г. 15 июля президент России Владимир Путин освободил Рогозина от этой должности. На этот пост президент назначил бывшего вице-премьера Юрия Борисова. Новым вице-премьером стал Министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что отставка Рогозина «ни в коем случае» не связана с претензиями к его работе. Песков добавил, что бывшего главу «Роскосмоса» своевременно устроят на новую должность.
Ранее один из источников «Ведомостей» рассказал, что экс-гендиректору «Роскосмоса» могли бы предложить новый фронт работы, связанный с Донбассом и новыми территориями, но обозначал это лишь как «теорию». Другой собеседник не исключал, что это может быть должность в администрации президента и структуре МИДа – к примеру, послом в ДНР.
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