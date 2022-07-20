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Общество

В Узбекистане из-за аномальной жары госпитализировали более 4000 человек

Ведомости

Министерство здравоохранения Узбекистана сообщило о более 4000 госпитализированных из-за аномальной жары в стране с 17 по 20 июля. Об этом ведомство рассказало в официальном Telegram-канале.

«С 17 июля, когда началась аномальная жара, до 06:00 20 июля в службу скорой помощи республики поступило 130 115 звонков», — привел данные руководитель диспетчерского центра, координирующего службу скорой медпомощи Республиканского научного центра экстренной медпомощи Давлатбек Юлдашев.

Отмечается, что 23 000 обратившихся страдают от повышенного артериального давления, дыхательной недостаточности, астмы и других хронических заболеваний. При этом госпитализация понадобилась 4215 пациентам.

В министерстве рекомендовали жителям не выходить на улицу в жару, если в этом нет необходимости, чаще пить воду и есть больше фруктов и овощей.

Аномальная жара фиксируется не только в Узбекистане, но и в странах Европы. Так, 19 июля в Великобритании был установлен температурный максимум. В юго-восточной части Англии, в поселке Чарлвуд, воздух нагрелся до 39,1 градуса Цельсия, побив рекорд 2019 года, когда температура достигла 38,7.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных