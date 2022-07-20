В Узбекистане из-за аномальной жары госпитализировали более 4000 человек
Министерство здравоохранения Узбекистана сообщило о более 4000 госпитализированных из-за аномальной жары в стране с 17 по 20 июля. Об этом ведомство рассказало в официальном Telegram-канале.
«С 17 июля, когда началась аномальная жара, до 06:00 20 июля в службу скорой помощи республики поступило 130 115 звонков», — привел данные руководитель диспетчерского центра, координирующего службу скорой медпомощи Республиканского научного центра экстренной медпомощи Давлатбек Юлдашев.
Отмечается, что 23 000 обратившихся страдают от повышенного артериального давления, дыхательной недостаточности, астмы и других хронических заболеваний. При этом госпитализация понадобилась 4215 пациентам.
В министерстве рекомендовали жителям не выходить на улицу в жару, если в этом нет необходимости, чаще пить воду и есть больше фруктов и овощей.
Аномальная жара фиксируется не только в Узбекистане, но и в странах Европы. Так, 19 июля в Великобритании был установлен температурный максимум. В юго-восточной части Англии, в поселке Чарлвуд, воздух нагрелся до 39,1 градуса Цельсия, побив рекорд 2019 года, когда температура достигла 38,7.
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