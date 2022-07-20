В Узбекистане из-за аномальной жары госпитализировали более 4000 человек

Аномальная жара фиксируется не только в Узбекистане, но и в странах Европы. Так, 19 июля в Великобритании был установлен температурный максимум. В юго-восточной части Англии, в поселке Чарлвуд, воздух нагрелся до 39,1 градуса Цельсия, побив рекорд 2019 года, когда температура достигла 38,7.