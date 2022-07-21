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СМИ: в Москве найден мертвым генерал ФСБ в отставке

Ведомости

В Таганском районе Москвы нашли тело 76-летнего генерал-майора ФСБ в отставке Евгения Лобачева, об этом сообщили ТАСС, «Известия» и РБК со ссылкой на собственные источники. По факту смерти проводится проверка.

По информации ТАСС, мужчина покончил с собой. Лобачев был найден мертвым на лестничной клетке в одном из домов на Качалинской улице в центре Москвы. В правоохранительных органах уточнили, что предсмертной записки не было.

Накануне супруга экс-генерала обратилась в полицию после того, как он ушел на прогулку и не вернулся. По данным РБК и «Известий», в последнее время Лобачев испытывал серьезные головные боли и финансовые трудности, в том числе занимал у родственников деньги под «вымышленным предлогом» и брал несколько кредитов.

Лобачев ушел в отставку в 1999 г. По данным РБК, в его доме полиция обнаружила сейф с карабином ОП-СКС, ружье МЦ 21-12, семь ножей, в том числе наградной кортик. Также полиция нашла магазин от пистолета ТТ и патроны к нему, документов на владение им не было.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных