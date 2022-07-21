СМИ: в Москве найден мертвым генерал ФСБ в отставке

Накануне супруга экс-генерала обратилась в полицию после того, как он ушел на прогулку и не вернулся. По данным РБК и «Известий», в последнее время Лобачев испытывал серьезные головные боли и финансовые трудности, в том числе занимал у родственников деньги под «вымышленным предлогом» и брал несколько кредитов.