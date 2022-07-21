СМИ: в Москве найден мертвым генерал ФСБ в отставке
В Таганском районе Москвы нашли тело 76-летнего генерал-майора ФСБ в отставке Евгения Лобачева, об этом сообщили ТАСС, «Известия» и РБК со ссылкой на собственные источники. По факту смерти проводится проверка.
По информации ТАСС, мужчина покончил с собой. Лобачев был найден мертвым на лестничной клетке в одном из домов на Качалинской улице в центре Москвы. В правоохранительных органах уточнили, что предсмертной записки не было.
Накануне супруга экс-генерала обратилась в полицию после того, как он ушел на прогулку и не вернулся. По данным РБК и «Известий», в последнее время Лобачев испытывал серьезные головные боли и финансовые трудности, в том числе занимал у родственников деньги под «вымышленным предлогом» и брал несколько кредитов.
Лобачев ушел в отставку в 1999 г. По данным РБК, в его доме полиция обнаружила сейф с карабином ОП-СКС, ружье МЦ 21-12, семь ножей, в том числе наградной кортик. Также полиция нашла магазин от пистолета ТТ и патроны к нему, документов на владение им не было.
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