Коллективный иммунитет от COVID-19 в России упал до 12,3%
В России упал уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции. На 22 июля он составляет 12,3%, при этом неделей ранее он находился на уровне 14,3%, следует из данных оперативного штаба.
Коллективный иммунитет в Москве составляет 8,7%, в Подмосковье — 11,3%, в Санкт-Петербурге — 19,4%, однако в Ленинградской области — 6,4%. Всего за последние сутки было выявлено 6659 заболевших коронавирусом, 4687 выздоровели, 1167 были госпитализированы и 41 пациент скончался.
20 июля в России зарегистрировали 5685 случаев заражения коронавирусом. Данный показатель стал максимальным с 1 мая 2022 г., когда было выявлено 7047 случаев заражения. В тот же день Министерство внутренних дел России снова обязало сотрудников некоторых подразделений носить маски для защиты от коронавирусной инфекции. В первую очередь это требование относится к сотрудникам, которые работают с населением.
Также в Москве был выявлен новый штамм COVID-19 «кентавр», всего сообщалось о пяти заболевших. По словам врачей, этот подвид оказался еще заразнее других подвариантов. Роспотребнадзор заверил, что особенности «кентавра» установят в ближайшие недели.
13 июля в Роспотребнадзоре заявили, что не собираются вводить коронавирусные ограничения из-за увеличения числа заболевших. Болезнь, вызванная подвариантами BA.4/BA.5, протекает легче заболевания, которое провоцируют исходные штаммы коронавируса, «альфа» и «дельта». Именно поэтому «введение каких-либо противоэпидемических ограничений из-за роста числа выявленных случаев COVID-19 не требуется», отметили в ведомстве.
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