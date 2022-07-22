Коллективный иммунитет от COVID-19 в России упал до 12,3%

20 июля в России зарегистрировали 5685 случаев заражения коронавирусом. Данный показатель стал максимальным с 1 мая 2022 г., когда было выявлено 7047 случаев заражения. В тот же день Министерство внутренних дел России снова обязало сотрудников некоторых подразделений носить маски для защиты от коронавирусной инфекции. В первую очередь это требование относится к сотрудникам, которые работают с населением.