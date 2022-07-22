Газета
Общество

Коллективный иммунитет от COVID-19 в России упал до 12,3%

Ведомости

В России упал уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции. На 22 июля он составляет 12,3%, при этом неделей ранее он находился на уровне 14,3%, следует из данных оперативного штаба. 

Коллективный иммунитет в Москве составляет 8,7%, в Подмосковье — 11,3%, в Санкт-Петербурге — 19,4%, однако в Ленинградской области — 6,4%. Всего за последние сутки было выявлено 6659 заболевших коронавирусом, 4687 выздоровели, 1167 были госпитализированы и 41 пациент скончался.

20 июля в России зарегистрировали 5685 случаев заражения коронавирусом. Данный показатель стал максимальным с 1 мая 2022 г., когда было выявлено 7047 случаев заражения. В тот же день Министерство внутренних дел России снова обязало сотрудников некоторых подразделений носить маски для защиты от коронавирусной инфекции. В первую очередь это требование относится к сотрудникам, которые работают с населением. 

Также в Москве был выявлен новый штамм COVID-19 «кентавр», всего сообщалось о пяти заболевших. По словам врачей, этот подвид оказался еще заразнее других подвариантов. Роспотребнадзор заверил, что особенности «кентавра» установят в ближайшие недели. 

13 июля в Роспотребнадзоре заявили, что не собираются вводить коронавирусные ограничения из-за увеличения числа заболевших. Болезнь, вызванная подвариантами BA.4/BA.5, протекает легче заболевания, которое провоцируют исходные штаммы коронавируса, «альфа» и «дельта». Именно поэтому «введение каких-либо противоэпидемических ограничений из-за роста числа выявленных случаев COVID-19 не требуется», отметили в ведомстве.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных