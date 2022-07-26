МЧС предупредило о тридцатиградусной жаре в Москве

Также специалисты призвали не купаться и не нырять в неизвестных и непредназначенных для этого водоемах, не купаться в одиночку, не заплывать за знаки ограждения зон купания, не выплывать на судовой ход, не оставлять детей без присмотра и не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения.