МЧС предупредило о тридцатиградусной жаре в Москве
Жара до 31 градуса ожидается в Москве 26 и 27 июля, сообщило главное управление МЧС по Москве.
«По информации синоптиков Росгидромет днём 26 и 27 июля по городу Москве местами ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха в дневные часы 29…31°С», — говорится в сообщении.
В МЧС рекомендовали избегать перегрева на солнце, надевать светлую одежду и головные уборы, пить больше воды, а за рулем избегать внезапных маневров, в том числе обгонов, перестроений и опережений.
Также специалисты призвали не купаться и не нырять в неизвестных и непредназначенных для этого водоемах, не купаться в одиночку, не заплывать за знаки ограждения зон купания, не выплывать на судовой ход, не оставлять детей без присмотра и не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения.
Накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в ближайшие пять дней на территории европейской части России установится температура в 25-30 градусов. В Москве к выходным похолодает до 21-23 градусов, а до этого ожидаются теплые дни с температурой до 30 градусов и кратковременными дождями.
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