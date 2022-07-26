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Общество

МЧС предупредило о тридцатиградусной жаре в Москве

Ведомости

Жара до 31 градуса ожидается в Москве 26 и 27 июля, сообщило главное управление МЧС по Москве.

«По информации синоптиков Росгидромет днём 26 и 27 июля по городу Москве местами ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха в дневные часы 29…31°С», — говорится в сообщении.

В МЧС рекомендовали избегать перегрева на солнце, надевать светлую одежду и головные уборы, пить больше воды, а за рулем избегать внезапных маневров, в том числе обгонов, перестроений и опережений.

Также специалисты призвали не купаться и не нырять в неизвестных и непредназначенных для этого водоемах, не купаться в одиночку, не заплывать за знаки ограждения зон купания, не выплывать на судовой ход, не оставлять детей без присмотра и не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в ближайшие пять дней на территории европейской части России установится температура в 25-30 градусов. В Москве к выходным похолодает до 21-23 градусов, а до этого ожидаются теплые дни с температурой до 30 градусов и кратковременными дождями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных