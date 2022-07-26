Число госпитализаций с коронавирусом за сутки выросло на 119,2%

25 июля оперативный штаб по борьбе с COVID-19 также сообщил, что число заражений болезнью за неделю в России выросло на 48,9%. «Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 000 населения составил 29,97 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 48,9%», — рассказали в оперштабе.