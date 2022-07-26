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Общество

Число госпитализаций с коронавирусом за сутки выросло на 119,2%

Ведомости

В России за сутки количество госпитализированных людей с коронавирусной инфекцией достигло 1664, что на 119,2% больше, чем днем ранее, следует из данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

«Увеличение числа госпитализаций отмечено в 70 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 14 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 1 субъекте РФ», — также отмечается в сообщении оперативного штаба.

Всего за сутки было выявлено новых 6183 случая, 47 больных скончались. Выздоровели 5422 человека, это на 28,1% больше, нежели показатели днем ранее.

25 июля оперативный штаб по борьбе с COVID-19 также сообщил, что число заражений болезнью за неделю в России выросло на 48,9%. «Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 000 населения составил 29,97 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 48,9%», — рассказали в оперштабе.

Сейчас это уже четвертая неделя подряд с 28 июня, когда фиксируется рост заболеваемости коронавирусом. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова связывала такой рост с появлением более заразных подвариантов COVID-19. Заболевание, по ее словам, протекает «не очень тяжело», а коечный фонд заполняется незначительно.

1 июля Роспотребнадзор снял введенные во время пандемии коронавирусные ограничения. Такое решение ведомство приняло в связи со снижением показателя заболеваемости. «В связи с продолжающимся снижением интенсивности эпидпроцесса Роспотребнадзор приостанавливает действие ранее введенных ограничений, в том числе масочного режима, запрета на работу общепита в ночное время и ряда других мер», — отмечали в ведомстве. 

21 июля в Минздраве порекомендовали ревакцинацию из-за роста заболеваемости COVID-19.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных