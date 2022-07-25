Газета
Общество

Заболеваемость COVID-19 в России выросла за неделю на 48,9%

Ведомости

Показатель заболеваемости коронавирусом в России вырос на 48,9% за прошедшую неделю. Сообщение об этом появилось на официальном сайте оперштаба. 

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 29,97 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 48,9%», — рассказали в оперштабе. Отмечается, что рост числа заболевших был зафиксировали в 70 регионах РФ, причем в 15 из них этот показатель выше, чем в среднем по стране. При этом количество госпитализаций за последнюю неделю уменьшилось на 5,3%. Однако в 29 регионах показатель вырос. 

Рост заболеваемости COVID-19 отмечается в России четвертую неделю подряд. За прошедшие сутки зарегистрировали 6 571 новый случай заражения ковидом. Ранее оперштаб сообщил, что коллективный иммунитет снизился до 12,3%, хотя за неделю до этого он составлял 14,3%. 

Ранее Роспотребнадзор заявил, что не планирует возвращать коронавирусные ограничения. В ведомстве отметили, что несмотря на рост числа заболевших, у пациентов, как правило, выявляют инфекцию, вызванную подвариантами BA.4/BA.5. Она протекает гораздо легче, чем штаммы «альфа» и «дельта». Но уже 23 июля в Роспотребнадзоре отметили, что при ухудшении эпидемиологической ситуации ограничения могут быть введены вновь.

1 июля Роспотребнадзор снял введенные во время пандемии коронавирусные ограничения. Такое решение ведомство приняло в связи со снижением показателя заболеваемости. В середине июля в Нидерландах выявили новый штамм «омикрона» под названием «кентавр». 19 июля стало известно о пяти случаях заражения этим подвидом в Москве, после чего Роспотребнадзор призвал возобновить вакцинацию от коронавируса в регионах.

Позже о прививках напомнили и в Минздраве. Замминистра здравоохранения Андрей Плутницкий заявил, что россиянам следует делать прививку от коронавируса каждые полгода. 

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных