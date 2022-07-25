Заболеваемость COVID-19 в России выросла за неделю на 48,9%

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 29,97 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 48,9%», — рассказали в оперштабе. Отмечается, что рост числа заболевших был зафиксировали в 70 регионах РФ, причем в 15 из них этот показатель выше, чем в среднем по стране. При этом количество госпитализаций за последнюю неделю уменьшилось на 5,3%. Однако в 29 регионах показатель вырос.