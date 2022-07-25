Заболеваемость COVID-19 в России выросла за неделю на 48,9%
Показатель заболеваемости коронавирусом в России вырос на 48,9% за прошедшую неделю. Сообщение об этом появилось на официальном сайте оперштаба.
«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 29,97 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 48,9%», — рассказали в оперштабе. Отмечается, что рост числа заболевших был зафиксировали в 70 регионах РФ, причем в 15 из них этот показатель выше, чем в среднем по стране. При этом количество госпитализаций за последнюю неделю уменьшилось на 5,3%. Однако в 29 регионах показатель вырос.
Рост заболеваемости COVID-19 отмечается в России четвертую неделю подряд. За прошедшие сутки зарегистрировали 6 571 новый случай заражения ковидом. Ранее оперштаб сообщил, что коллективный иммунитет снизился до 12,3%, хотя за неделю до этого он составлял 14,3%.
Ранее Роспотребнадзор заявил, что не планирует возвращать коронавирусные ограничения. В ведомстве отметили, что несмотря на рост числа заболевших, у пациентов, как правило, выявляют инфекцию, вызванную подвариантами BA.4/BA.5. Она протекает гораздо легче, чем штаммы «альфа» и «дельта». Но уже 23 июля в Роспотребнадзоре отметили, что при ухудшении эпидемиологической ситуации ограничения могут быть введены вновь.
1 июля Роспотребнадзор снял введенные во время пандемии коронавирусные ограничения. Такое решение ведомство приняло в связи со снижением показателя заболеваемости. В середине июля в Нидерландах выявили новый штамм «омикрона» под названием «кентавр». 19 июля стало известно о пяти случаях заражения этим подвидом в Москве, после чего Роспотребнадзор призвал возобновить вакцинацию от коронавируса в регионах.
Позже о прививках напомнили и в Минздраве. Замминистра здравоохранения Андрей Плутницкий заявил, что россиянам следует делать прививку от коронавируса каждые полгода.
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