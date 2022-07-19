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Общество

Росздравнадзор призвал активизировать вакцинацию от коронавируса

Ведомости

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова призвала власти регионов возобновить работу штабов по борьбе с коронавирусом и активизировать информационную кампанию о необходимости вакцинации, сообщила пресс-служба ведомства.

«Субъектам Российской Федерации необходимо возобновить работу региональных штабов по профилактике распространения инфекции, активизировать вакцинацию населения и организовать информационную кампанию о необходимости вакцинирования», — заявила Самойлова. Также управлениям Росздравнадзора и региональным властям нужно проверить наличие препаратов для лечения COVID-19 и средств индивидуальной защиты. В регионах нужно открыть нужное количество пунктов вакцинации, добавила она.

Накануне оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что за неделю заболеваемость коронавирусом выросла на 30,2% и составила 20,1 случая на 100 000 населения.

Ранее сегодня Роспотребнадзор сообщил, что в Москве выявили пять случаев заражения подвидом коронавируса «кентавр». У всех пациентов болезнь протекает легко, никого из них не госпитализировали. В ведомстве добавили, что за последние две недели к линии BA.1 геноварианта «омикрон» отнесено 1,85% от общего количества сиквенсов, к линии BA.2 — 45,74%, к линиям BA.4/BA.5 — 51,67%, к геноварианту «дельта» — 0,73%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных