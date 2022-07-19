Росздравнадзор призвал активизировать вакцинацию от коронавируса

Ранее сегодня Роспотребнадзор сообщил, что в Москве выявили пять случаев заражения подвидом коронавируса «кентавр». У всех пациентов болезнь протекает легко, никого из них не госпитализировали. В ведомстве добавили, что за последние две недели к линии BA.1 геноварианта «омикрон» отнесено 1,85% от общего количества сиквенсов, к линии BA.2 — 45,74%, к линиям BA.4/BA.5 — 51,67%, к геноварианту «дельта» — 0,73%.