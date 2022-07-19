Росздравнадзор призвал активизировать вакцинацию от коронавируса
Глава Росздравнадзора Алла Самойлова призвала власти регионов возобновить работу штабов по борьбе с коронавирусом и активизировать информационную кампанию о необходимости вакцинации, сообщила пресс-служба ведомства.
«Субъектам Российской Федерации необходимо возобновить работу региональных штабов по профилактике распространения инфекции, активизировать вакцинацию населения и организовать информационную кампанию о необходимости вакцинирования», — заявила Самойлова. Также управлениям Росздравнадзора и региональным властям нужно проверить наличие препаратов для лечения COVID-19 и средств индивидуальной защиты. В регионах нужно открыть нужное количество пунктов вакцинации, добавила она.
Накануне оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что за неделю заболеваемость коронавирусом выросла на 30,2% и составила 20,1 случая на 100 000 населения.
Ранее сегодня Роспотребнадзор сообщил, что в Москве выявили пять случаев заражения подвидом коронавируса «кентавр». У всех пациентов болезнь протекает легко, никого из них не госпитализировали. В ведомстве добавили, что за последние две недели к линии BA.1 геноварианта «омикрон» отнесено 1,85% от общего количества сиквенсов, к линии BA.2 — 45,74%, к линиям BA.4/BA.5 — 51,67%, к геноварианту «дельта» — 0,73%.
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