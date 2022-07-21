В Минздраве рекомендовали прививаться от коронавируса каждые полгода

«Расслабляться ни в коем случае нельзя. Мы призываем наших граждан проходить ревакцинацию в течение полугода с момента предыдущей прививки. Это очень важно! Особенно это важно для людей пожилого возраста, а также пациентам с хроническими заболеваниями», — подчеркнул Плутницкий (цитата по ТАСС).