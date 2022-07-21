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Общество

В Минздраве рекомендовали прививаться от коронавируса каждые полгода

Ведомости

Россиянам, особенно пожилым и страдающим хроническими заболеваниями, следует делать прививку от коронавируса каждые полгода, заявил замминистра здравоохранения Андрей Плутницкий.

Он рассказал, что в России растет заболеваемость коронавирусом. В стране преимущественно циркулирует штамм «омикрон», который вызывает сравнительно легкое течение болезни, особенно у вакцинированных людей.

«Расслабляться ни в коем случае нельзя. Мы призываем наших граждан проходить ревакцинацию в течение полугода с момента предыдущей прививки. Это очень важно! Особенно это важно для людей пожилого возраста, а также пациентам с хроническими заболеваниями», — подчеркнул Плутницкий (цитата по ТАСС).

Он добавил, что своевременная вакцинация и ревакцинация людей из групп риска существенно снижают вероятность осложненного течения COVID-19 и развития «долгого» коронавируса. Пациенты с COVID-19, которые находятся в реанимации в тяжелом состоянии, не сделали прививки, отметил Плутницкий. Также он рекомендовал после COVID-19 пройти углубленную диспансеризацию, чтобы выявить возможные осложнения на ранней стадии.

18 июля оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что за неделю заболеваемость коронавирусом выросла на 30,2% и составила 20,1 случая на 100 000 населения. Оперштаб Москвы рекомендовал носить маски в закрытых общественных помещениях, а Роспотребнадзор рекомендовал масочный режим людям из групп риска. Ведомство отменило все ограничения, введенные во время пандемии, 1 июля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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