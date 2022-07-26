Путин проведет встречу с новым главой «Роскосмоса» Борисовым
Президент России Владимир Путин 26 июля проведет встречу с новым главой госкорпорации «Роскосмос» Юрием Борисовым, на котором тот представит свое видение первого этапа работы в корпорации, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Сегодня президент примет Юрия Борисова. Президент принял решение заслушать его видение первого этапа его работы в «Роскосмосе». Сегодня он будет в середине дня с докладом у президента. Естественно, мы начало этой беседы покажем», — рассказал Песков.
Накануне Песков сообщил, что встреча Путина и Борисова может состояться в августе, а вот встречи с бывшим главой корпорации Дмитрием Рогозиным пока нет в графике президента.
15 июля Путин подписал указ об увольнении Дмитрия Рогозина с должности директора «Роскосмоса». На эту должность был назначен бывший вице-премьер Борисов. Рогозин возглавлял госкорпорацию с мая 2018 г. Борисов с июля 2008 по март 2011 г. занимал пост замминистра промышленности и торговли, в ноябре 2012 г. был назначен замминистра обороны, а в 2018 г. – вице-премьером.
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