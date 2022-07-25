Путин пока не планирует встречаться с Рогозиным
У президента России Владимира Путина на ближайшее время не планируется встреча с бывшим гендиректором «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Нет, в ближайшее время встречи с Рогозиным нет в графике», — цитирует его «Интерфакс».
Песков также рассказал, что с новым главой «Роскосмоса» Юрием Борисовым Путин может встретиться в августе.
Путин подписал указ об увольнении Рогозина с должности директора «Роскосмоса» 15 июля. На эту должность был назначен бывший вице-премьер Борисов. Рогозин возглавлял госкорпорацию с мая 2018 г. Борисов с июля 2008 по март 2011 г. занимал пост замминистра промышленности и торговли, в ноябре 2012 г. был назначен замминистра обороны, а в 2018 г. – вице-премьером.
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