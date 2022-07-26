Минобороны назвало ложной информацию западных СМИ о мобилизации в России

В конце июня о планах объявить в России массовую мобилизацию сообщили британские издания The Guardian, Independent и Daily Record со ссылкой на источники среди западных официальных лиц. Комментируя эти публикации, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал их тогда «чистыми фейками». До этого в Кремле также опровергали слухи об объявлении мобилизации на 9 мая и в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).