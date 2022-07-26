Минобороны назвало ложной информацию западных СМИ о мобилизации в России
В России не проводятся какие-либо мобилизационные мероприятия, информация, распространяемая о них рядом зарубежных СМИ, не соответствует действительности, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
«Ряд зарубежных СМИ распространяет недостоверную информацию о проведении якобы каких-то мобилизационных мероприятий», – говорится в сообщении.
В оборонном ведомстве подчеркнули, что в специальной военной операции участвует лишь часть Вооруженных сил России, численность которых «вполне достаточна для выполнения всех задач, поставленных верховным главнокомандующим».
В конце июня о планах объявить в России массовую мобилизацию сообщили британские издания The Guardian, Independent и Daily Record со ссылкой на источники среди западных официальных лиц. Комментируя эти публикации, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал их тогда «чистыми фейками». До этого в Кремле также опровергали слухи об объявлении мобилизации на 9 мая и в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Мобилизация в России ни разу не проводилась. Она подразумевает не только призыв на военную службу, но и перевод экономики и органов власти «на работу в условиях военного времени». В случае объявления мобилизации все находящиеся в запасе россияне обязаны явиться на сборные пункты в сроки, прописанные в мобилизационном удостоверении.
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