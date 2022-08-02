В Испании ограничили работу кондиционеров для экономии энергии

Уже сейчас ряд европейских стран начали разработку собственного плана по снижению потребления электроэнергии. В частности, на прошлой неделе бургомистр немецкого Ганновера Белит Онэй сообщил об отключении горячей воды в душевых кабинах спортзалов и бассейнов, а также об отключении фонтанов, подсветки исторических и административных зданий и подачи воды к умывальникам в общественных местах. Помимо этого, ограничения в рамках плана по экономии газа предполагают поддержание температуры в жилых помещениях не выше 20 градусов, в складских и технических — не более 10-15. Власти Берлина также предложили отключить подсветку общественных объектов, в том числе Бранденбургских ворот и Красной ратуши (здания берлинского сената), после полуночи ради экономии энергии.