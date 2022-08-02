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Общество

В Испании ограничили работу кондиционеров для экономии энергии

Ведомости

Совет министров Испании утвердил план по энергосбережению и управлению электроэнергией в стране до ноября 2023 г., об этом сообщает газета El Pais. 

Документ содержит ряд ограничений на использование кондиционеров и отопление в нежилых помещениях (административных зданиях, магазинах, кинотеатрах, культурных центрах, вокзалах и аэропортах). В частности, летом кондиционеры должны быть настроены на температуру не ниже 27 градусов, а отопление зимой — не выше 19. Кроме того, заведения должны будут автоматически закрывать двери, чтобы холод и тепло не выходили наружу, а освещение витрин должно выключаться с 22:00 по местному времени (23:00 мск), частота проверок котлов будет увеличена для выявления неэффективности. 

«Мы не можем позволить себе потерять ни единого киловатт-часа», – сообщила министр экологического перехода и демографического вызова Испании Тереса Рибера. 

Новые правила вступили в силу с момента публикации документа, с 1 августа, по ноябрь 2023 г. У помещений, которые подпали под действие нового документа, будет неделя на адаптацию к новым правилам. Автоматическая система запирания дверей должна быть готова к 30 сентября. 

План был подготовлен в рамках проекта, предложенного Еврокомиссией и одобренного Советом ЕС, по сокращению спроса на электроэнергию. Он был принят в конце июля. согласно документу, почти все европейские страны должны сократить потребление газа на 15%, кроме Испании, Португалии и ряда других государств — для них этот показатель находится на уровне 7%. 

Уже сейчас ряд европейских стран начали разработку собственного плана по снижению потребления электроэнергии. В частности, на прошлой неделе бургомистр немецкого Ганновера Белит Онэй сообщил об отключении горячей воды в душевых кабинах спортзалов и бассейнов, а также об отключении фонтанов, подсветки исторических и административных зданий и подачи воды к умывальникам в общественных местах. Помимо этого, ограничения в рамках плана по экономии газа предполагают поддержание температуры в жилых помещениях не выше 20 градусов, в складских и технических — не более 10-15. Власти Берлина также предложили отключить подсветку общественных объектов, в том числе Бранденбургских ворот и Красной ратуши (здания берлинского сената), после полуночи ради экономии энергии. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных