В Испании ограничили работу кондиционеров для экономии энергии
Совет министров Испании утвердил план по энергосбережению и управлению электроэнергией в стране до ноября 2023 г., об этом сообщает газета El Pais.
Документ содержит ряд ограничений на использование кондиционеров и отопление в нежилых помещениях (административных зданиях, магазинах, кинотеатрах, культурных центрах, вокзалах и аэропортах). В частности, летом кондиционеры должны быть настроены на температуру не ниже 27 градусов, а отопление зимой — не выше 19. Кроме того, заведения должны будут автоматически закрывать двери, чтобы холод и тепло не выходили наружу, а освещение витрин должно выключаться с 22:00 по местному времени (23:00 мск), частота проверок котлов будет увеличена для выявления неэффективности.
«Мы не можем позволить себе потерять ни единого киловатт-часа», – сообщила министр экологического перехода и демографического вызова Испании Тереса Рибера.
Новые правила вступили в силу с момента публикации документа, с 1 августа, по ноябрь 2023 г. У помещений, которые подпали под действие нового документа, будет неделя на адаптацию к новым правилам. Автоматическая система запирания дверей должна быть готова к 30 сентября.
План был подготовлен в рамках проекта, предложенного Еврокомиссией и одобренного Советом ЕС, по сокращению спроса на электроэнергию. Он был принят в конце июля. согласно документу, почти все европейские страны должны сократить потребление газа на 15%, кроме Испании, Португалии и ряда других государств — для них этот показатель находится на уровне 7%.
Уже сейчас ряд европейских стран начали разработку собственного плана по снижению потребления электроэнергии. В частности, на прошлой неделе бургомистр немецкого Ганновера Белит Онэй сообщил об отключении горячей воды в душевых кабинах спортзалов и бассейнов, а также об отключении фонтанов, подсветки исторических и административных зданий и подачи воды к умывальникам в общественных местах. Помимо этого, ограничения в рамках плана по экономии газа предполагают поддержание температуры в жилых помещениях не выше 20 градусов, в складских и технических — не более 10-15. Власти Берлина также предложили отключить подсветку общественных объектов, в том числе Бранденбургских ворот и Красной ратуши (здания берлинского сената), после полуночи ради экономии энергии.
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