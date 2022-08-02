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Песков: Путину иногда удается искупаться в Черном море

Ведомости

Президенту России Владимиру Путину иногда удается искупаться в Черном море во время командировок в Сочи, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Не могу вам сказать. Это зависит от рабочего графика — иногда удается, иногда нет. Сейчас график напряженный», – ответил Песков на вопрос о том, будет ли время у Путина искупаться в море после предстоящих переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В ходе встречи с Эрдоганом, которая состоится 5 августа, стороны, по словам Пескова, обсудят как экономические вопросы, так и региональные проблемы, в том числе Сирию и Украину. Кроме того, главы государств «сверят часы» по теме эффективности выполнения зернового соглашения, добавил он.

В последний раз Путин встречался с Эрдоганом 19 июля, тогда одной из главных тем встречи стал вывоз украинского зерна из черноморских портов. Стороны договорились о создании в Стамбуле координационного центра по этому вопросу. 

22 июля представители Украины, Турции и ООН подписали соглашение о вывозе зерна, других пищевых продуктов и удобрений из заблокированных украинских портов — Одессы, Черноморска и Южного. Аналогичный документ позже подписали представители Турции, ООН и России. Вторая часть соглашения подразумевает снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных