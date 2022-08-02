Песков: Путину иногда удается искупаться в Черном море
Президенту России Владимиру Путину иногда удается искупаться в Черном море во время командировок в Сочи, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Не могу вам сказать. Это зависит от рабочего графика — иногда удается, иногда нет. Сейчас график напряженный», – ответил Песков на вопрос о том, будет ли время у Путина искупаться в море после предстоящих переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
В ходе встречи с Эрдоганом, которая состоится 5 августа, стороны, по словам Пескова, обсудят как экономические вопросы, так и региональные проблемы, в том числе Сирию и Украину. Кроме того, главы государств «сверят часы» по теме эффективности выполнения зернового соглашения, добавил он.
В последний раз Путин встречался с Эрдоганом 19 июля, тогда одной из главных тем встречи стал вывоз украинского зерна из черноморских портов. Стороны договорились о создании в Стамбуле координационного центра по этому вопросу.
22 июля представители Украины, Турции и ООН подписали соглашение о вывозе зерна, других пищевых продуктов и удобрений из заблокированных украинских портов — Одессы, Черноморска и Южного. Аналогичный документ позже подписали представители Турции, ООН и России. Вторая часть соглашения подразумевает снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений.
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