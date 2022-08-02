Песков: Путину иногда удается искупаться в Черном море

«Не могу вам сказать. Это зависит от рабочего графика — иногда удается, иногда нет. Сейчас график напряженный», – ответил Песков на вопрос о том, будет ли время у Путина искупаться в море после предстоящих переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.