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Путин назвал ситуацию с отходами «болевой точкой» России

Ведомости

Создание системы обработки твердых бытовых отходов (ТБО) является «болевой точкой» России. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с генеральным директором «Российского экологического оператора» (РЭО) Денисом Буцаевым, сообщается на сайте Кремля. 

Путин обсудил с Буцаевым работу РЭО, которая была создана для выполнения реформы обращения с твердыми коммунальными отходами. Он подчеркнул, что ситуация с отходами касается как социальных, так и экономических вопросов. 

«Компания создана в 2019 году, и задачи у нее весьма прозаические, казалось бы, организация работы, создание системы работы с твердыми бытовыми отходами. Но все мы хорошо знаем, что это одна из, можно прямо сказать, болевых точек у нас, которая касается качества жизни миллионов людей», — отметил президент РФ. 

Буцаев рассказал, что для решения этой проблемы компаний работает над созданием новой инфраструктуры. По его словам, к 2030 г. в России будут обрабатывать все ТБО, а половину из них научатся и перерабатывать. 

На сегодняшний день во всех регионах России созданы карты отходов, в которых учитывают объемы и места образования мусора. Глава РЭО добавил, что компания также разрабатывает цифровую систему, которая позволит следить за ситуацией с отходами в стране.

Реформа обращения с твердыми коммунальными отходами в сопровождении нацпроекта «Экология» стартовала в 2019 году. Тогда же указом президента была создана РЭО для сопровождения этой реформы. К основным задачам проекта относится налаживание раздельного сбора мусора, организация его переработки, а также решение проблемы с несанкционированными свалками.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных