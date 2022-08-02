Путин назвал ситуацию с отходами «болевой точкой» России

«Компания создана в 2019 году, и задачи у нее весьма прозаические, казалось бы, организация работы, создание системы работы с твердыми бытовыми отходами. Но все мы хорошо знаем, что это одна из, можно прямо сказать, болевых точек у нас, которая касается качества жизни миллионов людей», — отметил президент РФ.