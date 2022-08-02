В Роспотребнадзоре рекомендовали уязвимым категориям граждан носить маски
Россиянам из уязвимых категорий рекомендуется носить маски в людных местах и общественном транспорте, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
«Несмотря на то, что заболевание, вызываемое новыми подвариантами штамма "омикрон", часто протекает в форме ОРВИ, новая коронавирусная инфекция представляет значительную угрозу для уязвимых категорий граждан. Чтобы снизить риски заражения, Роспотребнадзор рекомендует надевать маски в людных местах и при пользовании общественным транспортом, а также пользоваться средствами дезинфекции рук», – сообщили в ведомстве.
В Роспотребнадзоре также отметили, что по итогам минувшей недели в стране зафиксировали 73 717 случаев коронавируса, показатель заболеваемости составил 50,23 на 100 000 населения, что на 67,6% выше, чем неделей ранее. Доминирующими в России остаются варианты «омикрона» BA.4 и BA.5.
Заболеваемость COVID-19 в России растет с 28 июня. Глава Роспотребнадзора Анна Попова пояснила, что это происходит на фоне распространения новых, более заразных подвидов коронавируса. В ведомстве заявили, что пока нет необходимости вводить ограничения на федеральном уровне, и призвали людей из групп риска начать носить маски и пройти ревакцинацию.
В начале июля в России отменили все коронавирусные ограничения, включая масочный режим и запрет на работу общепита в ночное время. Роспотребнадзор объяснял это тем, что показатели по заболеваемости стабильно снижались последние четыре месяца.
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