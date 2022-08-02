Ограничение на использование воды распространили на всю Францию
Ограничение на использование воды ввели в Париже и трех центральных департаментах из-за сильной засухи, таким образом оно распространилось на все 96 материковых департамента Франции, передает французская газета Le Figaro со ссылкой на Префектуру полиции.
В Париже и трех центральных департаментах ввели первый уровень «бдительности», который предполагает сокращение бытового потребления воды, также жителям рекомендуется не поливать сад в дневное время и сократить расходы воды на мытье дорог и автомобилей.
При этом в 46 департаментах объявлен «кризисный», красный, уровень засухи, при котором использование воды разрешается только для питья, снабжения пожарных и медицинских служб, поливать сад или мыть автомобили запрещено. В 38 департаментах действует оранжевый уровень — уровень «повышенной готовности», при котором использование воды на нужды сельского хозяйства должны сократить на 50%. В остальных действует желтый уровень.
Июль этого года стал аномально жарким для Франции. В последний раз подобный уровень засухи был зафиксирован в 1959 г. Из-за этого власти Франции 24 июля ввели ограничение на использование воды в 88 из 96 департаментов, а теперь распространили на всю страну.
От последствий жары страдают многие европейские страны. В частности, в некоторых городах Италии 22 июля был введен красный уровень метеорологической опасности из-за жары. Температура в Милане, Риме и Турине достигала в те дни 40 градусов. Сообщалось, что из-за засухи урожай пшеницы твердых сортов, которую используют для макарон, может упасть на 30%, а урожай в северных регионах может вовсе сократиться в два раза. В Великобритании был зафиксирован новый температурный рекорд: 19 июля температура воздуха прогрелась до 40,2 градусов в районе лондонского аэропорта Хитроу.
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