Ограничение на использование воды распространили на всю Францию

От последствий жары страдают многие европейские страны. В частности, в некоторых городах Италии 22 июля был введен красный уровень метеорологической опасности из-за жары. Температура в Милане, Риме и Турине достигала в те дни 40 градусов. Сообщалось, что из-за засухи урожай пшеницы твердых сортов, которую используют для макарон, может упасть на 30%, а урожай в северных регионах может вовсе сократиться в два раза. В Великобритании был зафиксирован новый температурный рекорд: 19 июля температура воздуха прогрелась до 40,2 градусов в районе лондонского аэропорта Хитроу.